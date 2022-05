Ministrantenaufnahme in Denkingen

In der St. Michaels Kirche in Denkingen wurden am Sonntag, 29. Mai, Pauline Groß, Hanna Lewedey, Jannis Rebstock und Hannah Adamek in den Kreis der Ministranten aufgenommen. Pater Sabu segnete sie und wünschte ihnen Freude an ihrem Dienst. Zudem wurden in diesem Gottesdienst folgende Ministranten für ihren treuen und zuverlässigen Dienst geehrt und gedankt: Justus Dreher, Frieda Greiling, Sinja Ruf und Samuel Schäfle für fünf Jahre, Juliane Bronner für zehn Jahre, Niklas Bippus für elf Jahre und Anna-Lena Schnee für 13 Jahre Dienst am Altar.