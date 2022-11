Minister Hermann im Gespräch über Mobilität

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kommt am Montag, 12. Dezember, nach Aldingen. Ab 19 Uhr geht es im Bürgersaal am Marktplatz 2 um das Thema „Den Anschluss nicht verpassen – Mobilitätskonzepte für unseren ländlichen Raum“. Nach einem Impulsvortrag von Minister Winfried Hermann werden Fachleute vom Nahverkehrsamt Tuttlingen, dazu Omnibusunternehmer und Bahnexperten, ihre Kommentare und Anfragen abgeben. Anschließend steht der Minister in der offenen Diskussion allen Teilnehmer:Innen zur Verfügung.

Mit dem neuen Verkehrsverbund „move“ der drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen, mit den Turbulenzen auf der Gäubahn und dem Fahrplanwechsel im ÖPNV ab 11. Dezember sowie dem 49-Euro-Ticket gibt es viele aktuelle Themen, die eine spannende Diskussion versprechen, heißt es in der Pressemitteilung.

Beim Kampf gegen den Klimawandel hinkt der Verkehrssektor mächtig hinterher und er werde sich in den nächsten Jahren auch in der ländlichen Region verändern.