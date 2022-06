Michael Zepf und Simon Britsch holen Vereinsmeister-Titel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen zwei Wochen fand die Vereinsmeisterschaft 2022 des TTFC Dürbheim in der Turnhalle statt.

Am Mittwoch spielten die 14 angetretene Erwachsenen-Spieler um den Titel. Zunächst wurden die Doppel-Spiele ausgetragen. Nach der Auslosung der Doppelpaarungen spielten sie im K.o.-System, das im Finale gipfelte. Dort siegte das Doppel Jürgen Ketterl und Markus Ragg gegen Sebastian Mauch und Eduard Bogatu. Dritter wurde die Doppel-Paarung Elena Zepf und Maximilian Zepf.

Die Einzelspiele wurden in zwei Gruppen absolviert, bei denen die jeweils ersten zwei Platzierten in das Halbfinale kamen. Im Halbfinale gewann Eduard Bogatu gegen Sebastian Mauch und Michael Zepf gegen Stefan Mauch. Im Finale setzte sich Michael Zepf mit 3:1 gegen Eduard Bogatu durch und darf zum dritten Mal in Folge den Henkelpott für ein weiteres Jahr mit nach Hause nehmen.

Am Montag wurden die Spiele der neun anwesenden Jugendspieler ausgetragen. In den Endrunden konnte sich Simon Britsch gegen Moritz Grimm im Finale mit 3:1 durchsetzen. Dritter wurde Jannik Seh, der im Spiel um Platz 3 Jano Moser ebenfalls mit 3:1 schlug.