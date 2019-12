Im Prozess um die Messer-Attacke im Schramberger Rathaus ist das Urteil gefallen: Der 26-jährige Täter wurde freigesprochen.

Der Täter sei schwer geisteskrank und damit schuldunfähig. Man habe sich das Urteil nicht leicht gemacht. Das Geschehen sei von großer Tragweite, so das Gericht. Der 26-Jährige wird in der Psychiatrie untergebracht.

Der Geschädigte war zufälliges Opfer einer schwer gestörten und auch heute noch gefährlichen Person, erläuterte Richter Koch in der Urteilsbegründung des Schöffengerichts. Er wisse, dass das für den Geschädigten, den 63-jährigen damaligen Kämmerer der Stadt Schramberg, ein schwacher Trost sei.

Kämmerer war in Lebensgefahr

Das Opfer erklärte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, dass er als Betroffener am Freispruch durchaus „zu schlucken“ habe.

Er war von dem 26-Jährigen mit einem Stich in der Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Arglos hatte er den 26-jährigen Angeklagten im Foyer gefragt, ob er ihm weiterhelfen könne.

Verteidiger Wolfgang Burkhardt kam in seinem Plädoyer zu dem Schluss, dass die Tat nicht als versuchter Mord, sondern als Körperverletzung zu werten sei - begangen ohne Schuld im klassischen Sinne. Durch die krankhafte seelische Störung sei bei der Tatausübung von fehlender Unrechtseinsicht und fehlender Steuerungsfähigkeit bei dem 26-Jährigen auszugehen, womit er schuldunfähig sei. Die Voraussetzungen für die Anwendung des Paragrafen 20 seien gegeben. Er plädierte deshalb auf Freispruch des Angeklagten und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Burkhardt erinnerte an die Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen. Demnach stünden die Schilderungen des Täters, Stimmen im Kopf hätten ihn zu der Tat getrieben, in Einklang mit der Diagnose. Der Täter leidet laut Gutachten an paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie. Wenn der Angeklagte Stimmen gehört habe, so habe er „unter enormem Durck gestanden“. Die Steuerungsfähigkeit des 26-Jährigen sei damit „vermutlich aufgehoben“ gewesen.

Am äußeren Ablauf der Tat, wie in der Anklage beschrieben, ließ der Verteidiger keinen Zweifel. Sein Mandant habe auf den Kämmerer im Foyer des Rathauses mit einem Butterfly-Messer eingestochen. Der Verteidiger machte auch klar, dass das Opfer ohne das schnelle Eingreifen der Helfer und Rettungskräfte wohl verstorben wäre.

Aber: Das Mordmerkmal der Heimtücke sei nicht erfüllt. Der 26-Jährige sei in seinem Zustand gar nicht in der Lage gewesen, die Wehrlosigkeit des 62-Jährigen zu erkennen beziehungsweise diese auszunutzen. Er habe keinen Tötungsvorsatz gehabt. „Er hätte die Möglichkeit gehabt, mehrfach zuzustechen. Das hat er nicht getan.“ Er habe „von sich aus aufgehört“. Später habe er außerdem dreimal gegenüber Polizisten geäußert, dass er niemanden töten, sondern nur verletzen wollte.

Der Angeklagte verzichtete auf sein letztes Wort und schloss sich den Ausführungen seines Anwalts an. Er nahm das Urteil reglos auf. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Strafmaß von neun Jahren wegen versuchten Mordes und Unterbringung gefordert.