Mein Freund, der Baum

Zum Bericht vom 29. November „Gemeinderäte wollen nicht, dass Linden vor dem Rathaus gefällt werden” hat uns ein Leserbrief erreicht:

Der Denkinger Gemeinderat hat eine gute Entscheidung getroffen. Wo kämen wir hin, wenn wir jeden kränkelnden Baum gleich umsägen würden! Fragen wir doch erst nach den möglichen Ursachen für das Kränkeln. Vielleicht geht es den beiden Linden derzeit wie ihren unzähligen Artgenossen: Sie hatten es einfach zu trocken und zu stressig. Kein Wunder, sind sie doch ringsum zugepflastert , zugeparkt und zugeblasen mit Abgasen. Anstatt einen teuren Gutachter zu beauftragen, fände ich es besser und günstiger, wenn ein qualifizierter Baumpfleger die abgestorbenen Ästchen entfernt und damit ruck, zuck die Verkehrssicherheit wiederherstellt.

Bei den Linden neben der Kirche, den Kastanien gegenüber Rathaus und Pfarrhaus und der Linde im Dörfle war dies doch auch möglich.

Als nächstes sollte man den Wurzelraum auflockern und verbessern, fachmännisch düngen und bewässern und sich genauso sorgsam und liebevoll um die Bäume kümmern wie um das Blumenschmuckbeet am Giebel des Rathauses. Zu guter Letzt könnte man ihnen im Rahmen einer Feierstunde ehrenhafte Namen geben wie Friedens- und Freiheitslinde. Löblich fand ich auch die Entscheidung des Gemeinderates, einer Neugestaltung des Rathausvorplatzes nicht zuzustimmen. Der Rathausvorplatz ist im Prinzip die Hauptstraße, die vor Jahren für viel Geld hier verengt wurde. Zu den Hauptverkehrszeiten führt diese Verengung, verschärft durch parkende Autos in der Bushaltebucht und unverminderten Fahrgeschwindigkeiten, zu einem hohen Verkehrsdruck und Situationen, die einem als Fußgänger oder Radfahrer das Gefühl höchster Gefährdung geben.

Der zunehmende Durchgangsverkehr und Einbiegeverkehr von den Wohngebieten, insbesondere an der Kreuzung Friedhofstraße/Hintere Gasse, wird die Verkehrsunsicherheiten vor allem für Fußgänger und Radfahrer verschärfen.

An dieser Stelle sei die Frage an die Gemeindeverwaltung erlaubt, ob bei der Sanierung eines Teils der Haupstraße im kommenden Frühjahr an die Anlage eines sicheren und benutzerfreundlichen Rad- und Gehweges gedacht ist? Meinem Gefühl nach wird die Denkinger Hauptstraße nicht nur für Fußgänger und Radfahrer immer mehr eine Zumutung, sondern auch für die Anwohner. Die Bodenpreise für die Grundstücke entlang der Hauptstraße sind die niedrigsten in der Gemeinde und stagnieren seit Jahren. Sobald die Umgehung von Spaichingen fertig wäre, wäre Denkingen die einzige Ortsdurchfahrt, die man auf einer Fahrt von Freiburg nach Wehingen unumgänglich nehmen müsste. Ob dies so kommt, wissen wir zwar nicht, aber dass der Verkehr in den nächsten Jahren massiv zunimmt, wissen wir. Und damit ist der weitere Wertverlust für Grundstücke und Häuser entlang der Denkinger Hauptstraße vorprogrammiert. Eine Aufhübschung des Rathausvorplatzes hilft da nicht.

Stefan Schnee, Denkingen