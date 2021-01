Mehr Gewerbeflächen für die Gemeinde angestrebt

Karl Hermle vom Planungsbüro Hermle, Gosheim, hat dem Balgheimer Gemeinderat den Abwägungsvorschlag zur dritten Änderung des Bebauungsplans „Primstraße“ erläutert.

Um dem Mangel an Gewerbeflächen abzuhelfen, hat der Gemeinderat im März 2019 das Verfahren „Bebauungsplan Primstraße – 3. Änderung und Erweiterung“ eingeleitet. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, das 1972 erstmals ausgewiesene Gewerbegebiet den heutigen planungsrechtlichen Bedingungen anzupassen und den Geltungsbereich in Richtung Westen / Nordwesten / Südwesten zu erweitern. Insbesondere wegen der Umweltaspekte (Suche nach Ausgleichshabitat) sowie den Anregungen der Bodenseewasserversorgung sind verstärkte Abstimmungen erforderlich gewesen, um einvernehmliche Lösungen zu finden.

Für das Planungsgebiet „Dollenäcker II – Schwärzen“ musste der Gemeinderat einen vorgesehenen Straßennamen ändern: Die maximale Anzahl an Zeichen für einen Straßennamen beträgt 25. Der Straßenname „Unterm Dreifaltigkeitsberg“ hat insgesamt 26 Zeichen inklusive Leerzeichen und ist somit zu lang. Die Stichstraße trägt daher künftig den Namen „Am Dreifaltigkeitsberg“.

Als vorbereitende Maßnahmen müssen die Bäume im Planungsgebiet bis zum 28. Februar entfernt werden. Die Fällarbeiten werden inklusive Entsorgung zu 6000 Euro vergeben.

Balgheimer Feuerwehr bekommt Gerätewagen

Der Balgheimer Gemeinderat hat dem aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan zugestimmt. Der Plan sieht unter anderem die zukünftige Beschaffung eines Gerätewagens „Transport“ mit Ausrüstungsgegenständen vor. Da 60 Prozent der Einsätze die technische Hilfeleistung betreffen und beispielsweise bei Unwetterlagen mehrere Einsatzstellen parallel abgearbeitet werden müssen, sei zum Transport von Mannschaft und Geräten ein solches Fahrzeug unumgänglich. Insbesondere bei einem größeren Brandfall-Einsatz kann im vorhandenen Löschfahrzeug nicht die gesamte Mannschaft befördert werden. Ein solcher Gerätewagen wäre multifunktional verwendbar, auch für Ausbildungsfahrten ebenso wie für die dringend notwendige Jugendarbeit. Die Beschaffung soll voraussichtlich 2022 erfolgen.

Forschungsprojekt Tanne

Die Gemeinde Balgheim nimmt an einem Forschungsprojekt Tanne teil: Die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft „ANW“ sucht in Baden-Württemberg vier Standorte, um dort in einem Forschungsprojekt zwei verschiedene Tannenprovenienzen zu pflanzen und zu untersuchen. Damit sollen angepasste Tannen gefunden werden, die unter den zukünftigen klimatischen Bedingungen gut wachsen sollen. (Stichwort Trockenresistenz).

Es sollen zwei Provenienzen der Weißtanne – eine empfohlene und eine regionaler Herkunft – im Zaun gepflanzt werden. 500 Pflanzen je Gatter zuzüglich zehn Prozent Reserve sind vorzusehen, was einer Fläche von rund 0,25 Hektar entspricht. Die Pflanzen werden über das Projekt bestellt, um Vergleichbarkeit zwischen den Flächen zu gewährleisten. Pflanzen und Pflanzung müssen jedoch durch den Flächeneigentümer, also die Gemeinde, finanziert werden.

Die Fläche muss für 25 Jahre für die ANW und deren wissenschaftliche Partner (natürlich nach Rücksprache) zugänglich sein. Basis hierzu ist eine vertragliche Vereinbarung.

Der Gemeindewald Balgheim besitzt eine solche Forschungsfläche mit den entsprechenden Parametern. Die Fläche wurde bereits durch den Revierförster und dem Forstamtsleiter begutachtet. Der Gemeinde entstehen nur die Pflanzkosten, diese können durch die normale Förderung (Stichwort „Tannenvorbau“) gefördert werden.

Die Fläche bleibt bewirtschaftet und es entstehe für die Gemeinde kein Nachteil – im Gegenteil. Denn die Forschungsergebnisse können direkt auf den Gemeindewald übertragen werden. An dem Zaun wird ein öffentlichkeitswirksames Schild angebracht und die Ergebnisse des Forschungsprojekt werden auch publiziert.

Linde bleibt vorerst stehen

Die Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Balgheim will den Fußweg zur Pfarrkirche sanieren, da dieser an einigen Stellen sehr uneben ist. Da die Kirchengemeinde vermutet, dass eine Anhebung des Weges durch das Wurzelwerk einer Linde, die auf einer kommunalen Fläche steht, verursacht wird, hat sie die Fällung des Baums beantragt. Die Verwaltung hat mit dem Bauhof den Weg sowie die Linde begutachtet. Bauhofleiter Erich Bühler geht nicht davon aus, dass die Hebung des Weges vom Wurzelwerk ausgeht. Einer Fällung wird derzeit nicht zugestimmt. Sollte bei den Baumaßnahmen ein konkreter Zusammenhang mit der kommunalen Linde hervorgehen, wird sich der Sache nochmals angenommen.

Spende für Vereinsarbeit

Erfreut sind Verwaltung und Gemeinderat über zwei Privatspenden. Eine Spende dient zur Anschaffung eines Defibrillators, der an den Anbau des Feuerwehrgerätehauses angebracht werden soll. Von einer Balgheimer Familie erhielt die Gemeinde 2020 und 2021 insgersamt 8000 Euro zur Förderung der Vereinsarbeit, die durch die Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen wurde.