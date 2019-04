Mediathek kommt weiter gut an bei den Denkingern

Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben in ihrer Hauptversammlung im März den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten Manuel Hafner und seinen Stellvertreter Andreas Borho für fünf Jahre gewählt. Einstimmig hat der Gemeinderat dem nun zugestimmt. Bürgermeister Rudolf Wuhrer dankte im dem ehemaligen Kommandanten Peter Fetzer für sein Engagement.

Fetzer trat am 13. Dezember 1993 als aktives Mitglied in die Wehr ein. Als Stellvertreter und Kommandant habe Fetzer seine Aufgabe „stets in vorbildlicher Art und Weise gewissenhaft wahrgenommen“. Unter seinem Kommando habe sich die Feuerwehr Denkingen „stets weiterentwickelt und technisch modernisiert“. Dank seiner Führung sei die Denkinger Wehr heute hervorragend aufgestellt. Nachdem der Feuerwehrbedarfsplan 2014 auf Grund der neuen Fahrzeuge fortgeschrieben wurde, hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt.

Mediathek

Die Leiterin der Mediathek, Angelika Koesling, stellte den Jahresbericht vor. 732 Öffnungsstunden absolvierten die zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Insgesamt gibt es 1117 Benutzerausweise, davon würden 639 aktiv genützt, wobei 2018 103 Neuanmeldungen zu verzeichnen waren. 488 Benutzer kommen aus Denkingen, gefolgt von Frittlingen, Gosheim, Spaichingen und dem Heuberg.

Die Mediathek hat einen Bestand von 13 054 Medien. In 2018 waren 34 209 Entleihungen registriert worden. Richtig boomt die Onleihe „Biene“, in Denkingen wurde sie 3 416 Mal von zwölf Nutzern genutzt.

Durch die zusätzlichen Veranstaltungen „mit großem Erfolg“ sei die Einrichtung von der klassischen Mediathek zur „Erlebniswelt mit einem Treffpunkt für Jung und Alt“ geworden. Besonders die Veranstaltungen für Kinder mit Eltern würden sehr gut angenommen, resümierte Koesling. Der Rat dankte dem Mediathekteam für die „engagierte Arbeit“.

Baugebiet „Hozenbühl I“

Nachdem das Baugebiet „Lehräcker“ voll ist, hat sich die Gemeinde im starken Maße auf die innerörtliche Wohnbauentwicklung konzentriert. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Hozenbühl I“ im beschleunigten Verfahren sollen weitere Wohnbauflächen geschaffen werden.

Die Fläche Hozenbühl ist im Flächennutzungsplan etwa zur Hälfte als Wohngebietsfläche enthalten. Im Süden grenzt sie an ein Wohngebiet, so dass die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren eingehalten ist. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufzustellen und erteilte dem Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro den Planungsauftrag.

Mit einer Ausnahme ist die Gemeinde Eigentümerin der für die Erschließung benötigten Grundstücke. Mit einem Eigentümer konnte keine Einigung erzielt werden. Um für die Bebauung und Erschließung geeignete Grundstücksgrößen und -zuschnitt zu erhalten, ist eine gesetzliche Baulandumlegung erforderlich, da einer freiwilligen Baulandumlegung oder einem Verkauf nicht zustimmt wurde.

Das Gremium stimmte einstimmig der Umlegung Hozenbühl I, Vergabe, Anordnungsbeschluss und Übertragung der Befugnisse zu, zudem der Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Hozenbühl I.

Vergaben von Bauprojekten

Nachträglich stimmte der Rat der Vergabe Geländer Stützmauer Hauptstraße L 433 an die Firma Sing Deißlingen mit 36 296 Euro mit Anschlussauftrag für den Zaun Freibühl/L 433 mit 15 000 Euro zu. In der Zwischenzeit hat die günstigste Firma mit den Arbeiten begonnen.

Für den Ausbau der Hinteren Gasse Teilbereich 2019, von der Einmündung in die Bahnhofstraße bis zur Einmündung Kirchhofenstraße, ist als Bauzeit Mai bis November 2019 vorgesehen. Grund ist der marode Abwasserkanal. Hierfür waren ursprünglich 380 000 Euro geplant und im Haushalt eingestellt. Da der Sanierungsumfang deutlich zugenommen hat, ergab die Ausschreibung einen Betrag von 697680 Euro und wurde an die Firma Stumpp, Balingen, vergeben. Da sich der geplante Umbau Hintere Gasse 1 in diesem Jahr nur zu einem kleinen Teil umsetzen lässt, werden die dort eingestellten Mittel von 700 000 Euro nur zu einem Teil abgerufen. Eine Deckung im Haushalt wäre damit gegeben.

Über die Zeitschiene der Sanierung Hauptstraße/L 433 mit dem Land ist der Rat bereits informiert. Nun soll der erste Bauabschnitt in der Hauptstraße, beginnend bei der Kreuzung Frittlingen/Gosheim bis zur Brücke am Wettbach, 2020 realisiert werden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Sanierung „Hauptstraße Abschnitt I“ an das Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro.

Einstimmigkeit erhielten auch die Vergaben der Fachingenieure Hintere Gasse 1 und der Schulhauserweiterung.

Im Zusammenhang mit der Sanierung L 433a beschloss der Rat auch die Sanierung des Parkplatzes Klippeneck durch die Firma Walter, Trossingen. Da die Entsorgung des teerhaltigen Materials auf dem jetzigen Parkplatz hohe Kosten verursachen würde, ist eine Sanierung somit nur unter Belassung der bisherigen Decke möglich. Diese wird mit einer Tragdeckschicht und einer Deckschicht versehen. Die Kosten für den öffentlichen Bereich der Gemeinde belaufen sich auf 62 177 Euro, die für den privaten Teil (Restaurant Klippeneck) auf 23 000 Euro. Der außerplanmäßigen Ausgabe wurde ebenfalls zugestimmt.

Einstimmig fiel auch die Vergabe der Arbeiten für die Sanierung Feldweg Kauth – Weiße Brücke mit 202 237 Euro brutto an die Firma Stumpp, Balingen, aus.