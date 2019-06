Maria und Eugen Häring feiern Eiserne Hochzeit

Maria und Eugen Häring haben im Dürbheim im Kreise ihrer Familie das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern können. Bei der Primiz von Alfons Betting, einem Verwandter von Eugen Häring, im Jahre 1950, lernten sich die beiden in Denkingen kennen.

Eugen Häring wurde in Bubsheim geboren Maria stammt aus Dürbheim. In Bubsheim, dem Heimatort des Jubilars, wurde das Paar im Jahre 1954 von dem Verwandten Alfons Betting dann auch getraut. „Es war ein wunderschöner Tag, schönes Wetter, alles hat geblüht“, erinnert sich das Jubelpaar. Die ganze Gemeinde habe mitgefeiert, so wie es damals üblich war.

Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Das Paar erfreut sich heute an 16 Enkeln und zwölf Urenkel bereichern die Großfamilie. Beide sind dankbar, dass ihre Kinder mit den Familien alle in der Nähe sind und sie wo es nötig ist unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung zu dem außergewöhnlichen Jubiläum.

Ein Dürbheimer Original

Mit viel Geschick und Arbeitseinsatz baute das Ehepaar die Baumschule in Dürbheim auf. Eugen Häring, ein Dürbheimer Original, engagierte sich vielfältig, so war er unter anderem viele Jahre im Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister und sang mit Begeisterung im Liederkranz mit. In seinen Schnittkursen gab er auf humorvolle Art sein Wissen gerne weiter.

Kraft aus Gottvertrauen geschöpft

Maria arbeitete zunächst in der Stumpenfabrik und half dann später im Baumschulbetrieb mit. Basis ihrer langen Ehe sei der Glaube, das Ehepaar schöpfte seine Kraft aus einem tiefen Gottvertrauen. Im Gottesdienst auf dem Dreifaltigkeitsberg segnete Pater Alfons die selbstgefertigte Jubiläumskerze und spendete dem Jubelpaar den Segen zum Jubiläum.

Pfarrer Aubele überbrachte die Glückwünsche der Kirchengemeinde und auch die Glück- und Segenswünsche von Bischof Gebhard Fürst, samt Urkunde. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Dürbheim, Andreas Häse, gratulierte und überbrachte ein Geschenk zum seltenen Jubiläum.