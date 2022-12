Maria-Lena Weiss zu Gast in der Gemeinschaftsschule Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schulleiter Bernhard Straile und seine Stellvertreterinnen, Christine Müller und Ruth Hausch durften die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tuttlingen/Rottweil, Maria-Lena Weiss im Haus begrüßen und ihr das pädagogische Konzept der Schule erläutern. Im gemeinsamen Gespräch wurden die Situation der Gemeinschaftsschulen und der Sekundarstufenschulen in Baden-Württemberg insgesamt beleuchtet. Frau Weiss und die Schulleitung waren sich darin einig, dass ständige Kurswechsel für eine gute Bildungspolitik nicht förderlich sind.

Schülersprecher Lukas Friesen führte die Bundestagsabgeordnete durch die Schule und zeigte ihr unter anderem das Schülercafé, die Mensa und die modern und leistungsfähig ausgestatteten Klassen- und Fachräume.

Maria Lena Weiss fasste die Eindrücke ihres Besuchs auf ihrem Instagram-Account so zusammen: „Die Gemeinschaftsschule Aldingen überzeugt! Nicht nur vom Bildungskonzept her, sondern auch ganz besonders wegen der Menschen, die in Aldingen für dessen Umsetzung verantwortlich sind. Betritt man die schönen, hellen und warmen Räumlichkeiten, fühlt man sich direkt wohl. Vielen Dank für den gelungenen Einblick.“