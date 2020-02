Margita Öfinger bleibt Vorsitzende

Der „Frohsinn“ und der Projektchor Aldingen haben bei der 177. Generalversammlung auf ein laut Mitteilung „arbeitsreiches und wieder erfolgreiches Jahr“ zurückgeblickt. Margita Öfinger wurde als Vorsitzende, Heike Keil als Kassiererin sowie Romy Müller und Hildegard Landherr als Kassenprüferinnen bestätigt. Bianka Gengler wurde als Ausschussmitglied neu ins Gremium gewählt.

Wie im Fluge sei das Jahr vorbei gegangen, so Öfinger. Eigentlich habe man nach dem anstrengenden Jubiläumsjahr ein etwas ruhigeres Jahr einlegen wollen, jedoch seien wieder einige Aktivitäten zusammen gekommen. Die Erwartungen der Konzertbesucher habe der Chor voll erfüllen können, so die Mitteilung. „Beides Mal waren die Kirchen sehr gut besucht und vor allem in Aldingen bis auf den letzten Platz gefüllt.“ Einen großen Dank richtete die Vorsitzende an die engagierte Chorleiterin Monika Kohler.

Zusätzlich gab es zwei Gastauftritte beim PrimaChor in Spaichingen und beim Liederkranz Neufra, an die Schriftführer Jens Landherr erinnerte. Ebenso stand ein Ausflug nach Stuttgart mit Besuch des Weinfests und Stadtrundfahrt an. Um sich gezielt der Konzertvorbereitung widmen zu können, wurde erneut ein Probenwochenende organisiert.

Um die Vereinskasse etwas aufzubessern, beteiligte sich der Projektchor mit einer Besenwirtschaft am Ringtreffen in Aixheim. Dennoch musste Kassiererin Heike Keil von einem „kleinen, aber verschmerzbarem“ Minus berichten. Aktuell hat der Verein 82 Mitglieder, wovon 29 aktiv im Projektchor mitsingen.

In Vertretung für den entschuldigten Bürgermeister dankte Gemeinderat Michael Göbel Verein und Vorstandsteam für die geleistete Arbeit. Durch sein Engagement trage der Verein immer wieder dazu bei, dass ein positives Bild der Gemeinde nach außen getragen werde.

Ein paar Termine stehen bereits fest: So startet der Chor am 2. März in ein neues Projekt. Hierfür sucht der Verein dringend ein paar Männerstimmen. Höhepunkt soll das Konzert in der Erich-Fischer-Halle am 28. November werden.