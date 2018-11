Manuel Mattes ist zweiter Zunftmeister

In der Hauptversammlung der Wallenburgerzunft im Schützenhaus hat sich Manuel Mattes für das Amt des zweiten Zunftmeisters Geschäftsbetrieb für zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Ehrenzunftmeister Thomas Zepf, der kurzfristig für ein Jahr dieses Amt bekleidete, konnte sichtbar aufatmen.

Schriftführer Ingo Leukart, erster Geschäftsführer und Zunftstüblewart Dominik Brugger, sein Stellvertreter Michael Wenzler, die Zunfträte Tobias Mattes, Hans Peter Knödler sind in ihren Ämtern für zwei Jahre bestätigt worden. Desgleichen bleiben Konrad Kupferschmid und Ingrid Zepf für ein weiteres Jahr Kassenprüfer. Karin Müller wurde neu in das Gremium gewählt.

Als Überraschung konnte Zunftmeister Andreas Kauffmann der Versammlung mitteilen, dass dieses Jahr in einem Bewerbungsverfahren fünf Hexenkleider die Hexengruppe erweitern. Es gab 15 Interessenten, wovon die Glücksfee fünf Namen zog. Allerdings können die Masken mit Zubehör erst 2020 geliefert werden.

In humorvollen Worten, aber ernst gemeint, zitierte der Zunftmeister in seinem Rechenschaftsbericht die vielen Schutzanordnungen während der Fasnet. Am Ende müsse man sich die Frage stellen, was denn sonst noch alles geschützt werden könnte, außer Umwelt, Luft, Kinder und Jugendliche, eventuell Ehrenamtliche, Tiere und vor allem die Daten, stellte er in den Raum. Neben Umsetzung der bürokratischen Forderungen habe man natürlich auch Fasnet gemacht und das 45-jährige Zunftbestehen gefeiert. Auch bei der 122. Vögelbörse durften trotz aller Widerwärtigkeiten Tiere mitmachen. Zu einem fixen Termin im Kalender habe sich inzwischen der Narrenstammtisch im Zunftstüble am ersten Freitag im Monat entwickelt.

Mit dem Dank an die Gemeinde für die Unterstützung, allen Helfern, den Programmgestaltern, der Hexentanzgruppe und den Blättlemachern schloss der Zunftmeister seinen interessanten Rückblick. Schriftführer Ingo Leukart ergänzte die Ausführungen in seinem gut formulierten Bericht. Doch musste Finanzverwalterin Sabine Keuser von einem größeren Minus in der Kasse berichten, begründet durch den getätigten Umbau des Zunftstüble.

Seit langem schwebt die Ehrung langjähriger aktiver Mitglieder in der Luft: Nun hat der Zunftrat eine neue Ehrenordnung ausgearbeitet, die Andres Kauffmann vorstellte. Für außerordentliche Leistungen Aktiver in Bezug zur Fasnet werden Mitglieder ab dem 50. Lebensjahr zu Ehrenmitglieder ernannt sowie bei 15 Jahren als Zunftrat, 20 Jahren als Gestalter, 25 Jahren im Narrenrat und 20 Jahren in verschiedenen Ämtern, wobei pro Jahr nur eine Tätigkeit zählt.

Bei ungebührendem Verhalten kann die Ehrenmitgliedschaft aberkannt werden. Beim Tod eines Ehrenmitglieds erfolgt im Mitteilungsblatt ein Nachruf mit einer Geldzuwendung. Die Versammlung stimmte dieser Ordnung zu.

Satzungsänderung beschlossen

Diese Ehrenordnung zusammen mit dem Hinweis zum Datenschutz, der durch eine gesonderte Datenschutzordnung geregelt wird, machten eine Satzungsänderung notwendig, die ebenfalls Zustimmung fand.

Für Zunftmeister Andreas Kauffmann war es abschließend eine besondere Freude Edwin Kapp, Theo Haag, Robert Neininger und Ingrid Zepf zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

Mit der Nennung eines umfangreichen Terminkalenders 2019 schloss die harmonisch verlaufene Versammlung mit „Narri- Narro!“