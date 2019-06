Mannschaftswagen rechtzeitig zum Jubiläum

„Heute ist ein großer Tag für die Ortsgruppe Dürbheim. Denn genau zum 50-jährigen Bestehen erhält sie quasi als Geburtstagsgeschenk einen neuen Mannschafts-Transportwagen für neun Personen, samt Aufbau und Inhalt“, sagte die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Ulla Wildmann bei der Übergabe des Fahrzeugs an den Gruppenleiter Roland Mattes. Der KV Tuttlingen sei bemüht, durch die Beteiligung an den Fahrzeugkosten den Gruppen unter die Arme zu greifen. Doch den größten Kostenanteil müssen die Gruppen selbst stemmen. Wildmann fand es beachtlich, was die kleine, aber rührige Dürbheimer DRK-Gruppe geschaffen hat.

In seiner Begrüßung der Gäste vor der Festhalle bedankte sich der Gruppenleiter bei der Bereitschaftsleitung für die finanzielle Unterstützung, den Sponsoren und der Gemeinde. „Das alte Fahrzeug hat nach 35 Jahren ausgedient und wir sind jetzt sehr stolz auf unser Schmuckstück“, freute sich Mattes.

Pfarrer Robert Aubele sprach unter dem Titel„Wer ist dein Nächster?“ über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Weihe soll nicht nur dem Fahrzeug dienen, sondern vor allem den Menschen, die es benützen, um anderen Menschen in Not zu helfen, betonte der Geistliche.

Beim Festakt in der Festhalle feierten auch Abordnungen der Bereitschaft Spaichingen und aus umliegenden Ortsgruppen mit.

In seiner Festansprache blickte Gruppenleiter Roland Mattes auf 50 Jahre DRK Dürbheim zurück. Zurzeit gehören der Ortsgruppe 14 aktive Mitglieder an. Detailliert ging er auf die Bemühungen in den ersten Jahren ein, für Unterkunft und Ausrüstungen und vor allem für einen guten Ausbildungsstand zu sorgen. Bei all diesen Baumaßnahmen neben den Fortbildungen und Einsätzen behielt die Gruppe die Kameradschaft im Auge, mit Jubiläumsfeiern, Ausflügen und mehrtägigen Reisen.

Helfer bilden sich für neue Aufgaben weiter

In diesen 50 Jahren haben sich jedoch manche Ziele und Tätigkeiten des Roten Kreuzes verändert, so Mattes. Heute gehören zu den Tätigkeiten nicht nur der Sanitäts- oder Rettungsdienst, sondern auch die Betreuung von Verletzten bei Katastrophen und Unglücksfällen. Deshalb sei es erforderlich, dass die Helfer sich ständig fortbilden, um sich neuen Aufgaben stellen zu können. Jedoch zeichne sich seit vielen Jahren ein Personalmangel bei der Ortsgruppe ab, bedauerte der Gruppenleiter.

Mit dem neuen Mannschaftstransporter sei die Mobilität der DRK-Gruppe für die kommenden 20 Jahre gesichert, stellte Bürgermeister Andreas Häse in seinem Grußwort fest. Die Gemeinde beteiligte sich mit rund 1500 Euro an der Finanzierung. Die Gemeinde würdige die Arbeit der Gruppe durch einen jährlichen fixen Zuschuss, Überlassung von Räumlichkeiten, Gleichstellung der DRK-Helfer mit den Feuerwehr-Leuten. In der nächsten Gemeinderatssitzung werde er vorschlagen, sich an den Kosten der neuen Einsatzkleidung zu beteiligen, versprach der Bürgermeister.

In seinem Grußwort zollte der DRK-Kreisverbandsvorsitzende Landrat Stefan Bär den DRK-Mitgliedern seine Hochachtung für ihr ehrenamtliches Engagement an 365 Tagen im Jahr. Das ehrenamtliche Engagement sei das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft, stellte Bär fest. Doch eine Tätigkeit im DRK sei stets eine besondere Herausforderung, nicht nur für den Einzelnen, sondern oft auch für die ganze Familie. Vom Landratsamt und gleichzeitig vom DRK-Kreisverband hatte Stefan Bär einen Scheck für das Jubiläum dabei .

Im Namen der Bereitschaft Spaichingen sprach Dieter Klaiber Grußworte. Als größter „Arbeitsgeber“ der DRK-ler dankte Sportvereinsvorsitzender Günter Messmer für die vielen Einsätze. Eine Kühlbox für das neue Fahrzeug soll dem Dank Ausdruck geben.

Schriftführer Ulrich Mauch dankte im Namen der Aktiven dem Gruppenleiter Roland Mattes für sein Jahrzehnte langes Engagement für die Gruppe mit einem Geschenkkorb und Gutschein. Seine Frau wurde mit Blumen bedacht. Schade sei allerdings, dass die Gemeinde die ursprünglich zugesagte Unterstützung von 4400 Euro für diese Arbeiten auf 1 500 Euro reduziert habe.

Zur Unterhaltung zeigte die Showtanzgruppe „Razu Girls“ „Die Nacht der Rose“, bevor die Musikkapelle einige Stunden zur Unterhaltung aufspielte.