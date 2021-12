Mann setzt im Streit eine Schreckschusspistole ein und verletzt Frau

Bei einem Streit auf offener Straße am Sonntagabend hat, wie die Polizei berichtet, ein 20-Jähriger eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben. Eine junge Frau wurde dabei am Bein leicht verletzt.

Wie bislang bekannt ist, gab es am späten Abend kurz vor 22 Uhr in der Bösinger Straße Höhe Lindenstraße einen Beziehungsstreit, bei dem mehrere junge Männer und Frauen beteiligt waren. Der junge Mann flüchtete nach dem Schuss mit einem Bekannten in dessen Auto.

Im Kreis Reutlingen kontrollierte die Polizei aufgrund einer eingeleiteten Fahndung das Auto, allerdings ohne den Verdächtigen. Wo dieser verblieben war, ließ sich zunächst nicht klären. Die weggeworfene Schreckschusswaffe stellten die Beamten bei Mössingen aber sicher.

Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest und ermittelt nun wegen Verdachts des gefährlichen Köperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.