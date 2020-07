Mann bedroht Polizisten

Mann greift Polizisten an

Rottweil (pz) - Ein 52-jähriger Mann hat laut Polizeibericht am Samstag gegen 18 Uhr in der Notaufnahme der Helios-Klinik in Rottweil randaliert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von ihm mit einem massiven Holzstuhl bedroht. Als er diese auch noch schlagen wollte, hätten die Beamten Pfefferspray eingesetzt, so die Polzei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Vinzenz-von-Paul-Hospital eingeliefert.