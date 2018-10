Mangelnde Bewegung von Kindern ist Thema bei Workshop

Die N!-Region fünf G hat sich für einen Workshop beworben und den Zuschlag erhalten. Thema war die Bewegungsförderung für Kinder. Im Dorfgemeinschaftshaus in Frittlingen konnte Frank Nann, Geschäftsführer der N!-Region, die Referentinnen Michaela Böhme (Vereins- und Organisationsberatung) und Rebecca Beiter (Schwäbischer Turnerbund), die Bürgermeister und die Mitglieder der Steuerungsgruppe der N!-Region sowie Vertreter der Vereine, Schulen und Kindergärten aller fünf Gemeinden der N!-Region begrüßen.

Im Vortrag Böhmes kam laut Pressemitteilung deutlich zum Ausdruck, dass sich Kinder viel zu wenig bewegen. Weniger als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen erreicht demnach die Bewegungsempfehlung (WHO) von mindestens 60 Minuten Alltagsaktivität pro Tag.

Nach dem Vortrag wurde in Gruppenarbeit eine Stärken/Schwächen-Analyse „Wie steht es in den Gemeinden der N!-Region fünf G mit der Bewegungsförderung für Kinder?“ in Angriff genommen. Positiv konnte laut Mitteilung herausgestellt werden, dass in der gesamten N!-Region, Kommunen, Vereinen, Schulen und Kindergärten, sehr gute Angebote für die Bewegung von Kindern vorhanden seien.

Die N!-Region werde sich mit dem Thema nachhaltige Bewegungsförderung bei Kindern weiterhin befassen. Unter anderem möchte die N!-Region fünf G das Projekt Kinderturn-Test Plus umsetzen „und hierbei eine führende Rolle einnehmen“. Der Kinderturn-Test Plus ist ein wissenschaftlich fundiertes Testverfahren, mit dem die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren erfasst werden kann.