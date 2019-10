Malerkind die Einblicke in Künstleralltag

Das Freiburger Sammlerehepaar Professor Michael und Ursula Bachmann liest am Mittwoch, 16. Oktober, um 17 Uhr in der Karl-Biese-Ausstellung im Kunstmuseum Hohenkarpfen aus Gunhild Appuhn-Bieses autobiographischem Roman „Guni, das Malerkind“. Gunhild Appuhn-Biese (Karlsruhe 1898 – Schleswig 1979) war die Tochter des Malers und Graphikers Karl Biese (Hamburg 1863 – Tübingen 1926). Unter dem Titel „Karl Biese – Naturmotive zwischen Nordsee und Schwarzwald“ widmet ihm die Kunststiftung Hohenkarpfen derzeit die erste umfangreiche Ausstellung, die noch bis 10. November auf dem Hohenkarpfen zu sehen ist.

In ihrem autobiographischen Roman „Guni, das Malerkind“ verarbeitete Gunhild Appuhn-Biese die Erinnerungen an ihre schönsten Kindheitsjahre und gibt einen spannenden und unterhaltsamen Einblick in das Leben der Künstlerfamilie in St. Märgen auf dem hohen Schwarzwald. Diese Aufzeichnungen sind sehr vom persönlichen Erleben der Verfasserin gefärbt und daher umso farbiger und anschaulicher.

Während Bieses Sohn Gerth später ebenfalls ein anerkannter Maler und Graphiker wurde und von 1950 bis 1970 als Universitätszeichenlehrer in Tübingen wirkte, war seine vielseitig begabte ältere Schwester Gunhild die Vertraute ihres Vaters. Karl Biese unternahm von Freudenstadt und Tübingen aus mehrere Studienfahrten und nahm die nun die schon als Jugendliche hoch aufgeschossene Gunhild mit. Er hatte in ihr eine Gehilfin, die seine Malutensilien trug und auf Verlangen ihren Rucksack als Zeichenpult für die größeren Skizzenbücher zur Verfügung stellte, während sie Stifte und Radiergummi in beiden Händen bereit hielt. Vater und Tochter unternahmen 1914 unter anderem eine Winterreise zum Kniebis, auf der viele Zeichnungen und zwei erhaltene Aquarellminiaturen entstanden, die später zu Gemälden vergrößert wurden. Im Sommer 1914 fuhren sie in den Hegau und zum Bodensee. Hiervon zeugt noch eine farbige Kreidezeichnung, die Biese 1919 seiner Tochter widmete.

Gunhild Biese war seit 1930 mit dem preußischen Major a. D. Heinrich Appuhn verheiratet und unter anderem als Sängerin, Musiklehrerin, Schriftstellerin und Krankenschwester tätig. Sie schrieb 1968 in einem ungedruckten Typoskript und in fünf handgeschriebenen Heften ihre Erinnerungen an Karl Biese und seine Arbeitsweise nieder sowie einen Katalog der ihr bekannten Werke – bis heute unverzichtbare Quellen zum Leben und Werk Karl Bieses.

Auf dem „Karpfen“ endet die Ausstellungssaison am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr mit dem traditionsreichen Literarischen Kehraus. Der preisgekrönte Schriftsteller Karl-Heinz Ott wird aus seinem Werk „Rausch und Stille – Beethovens Sinfonien“ lesen und Auszüge aus den Sinfonien zu Gehör bringen.