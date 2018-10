Müsli und Kuchen stärken für die Alpenüberquerung

„Eis und Palmen“ – unter diesem Titel haben der Dürbheimer Jochen Mesle und Max Kroneck am Sonntagabend die Tour vorgestellt, die sie gemeinsam unternommen haben. Ohne jegliche Motorisierung Klettern, Ski- und Radfahren miteinander verbindend, von Dürbheim bis nach Nizza, das war das Ziel.

1850 Kilometer sind sie gefahren, 33486 Höhenmeter haben sie überwunden, 42 Tage waren Jochen Mesle und Max Kroneck unterwegs. Beeindruckende Bilder und ein atemberaubend schöner Film sind dabei entstanden. Der Vortrag war lebendig, kurzweilig und fesselnd.

Die vielen eingefügten Anekdoten lockerten den Reisebericht auf, aus dem hervorging, wie anstrengend die Tour war, die teilweise eine Tortour gewesen sein muss. Schlafen unter freiem Himmel, Radfahren bei strömendem Regen und vor allen Dingen, in einem Streckenabschnitt das Fahrrad auf dem Rücken tragend, das waren die Erlebnisse, von denen die Zuhörer in der bis auf den allerletzten Platz besetzten Dürbheimer Festhalle erfuhren.

Von teilweise wenig Schlaf hörte das Publikum und von langen Aufstiegen, für die Jochen Mesle und Max Kroneck mit traumhaft schönen Ausblicken und genauso schönen Abfahrten belohnt wurden. Daran durften die Gäste durch die Fotos und Filmaufnahmen teilhaben. 7500 Kalorien am Tag verbrannten die Männer. „Wir waren eigentlich immer auf der Suche nach etwas Essbarem“, berichteten sie. Eine Portion Müsli habe rasch nicht mehr ausgereicht, jeder habe eine Packung täglich zum Frühstück gegessen. Mehrere Hundert Müsliriegel hätten sie in den 42 Tagen vertilgt, Unmengen von Nudeln gegessen und in jedem Café, das sie finden konnten, Kuchen.

Jochen Mesle und Max Kroneck berichteten auch vom Ursprung der Tour. Davon, dass sie sich schon als Jugendliche in einem Skilager einmal getroffen hätten, „doch da waren wir viel zu cool, um miteinander zu reden. Nur ein kurzes Hallo war da drin“, erzählten sie lachend. Erst im Jahr 2004 nahm Jochen Mesle Kontakt zu Max Kroneck auf, als er mit ihm gemeinsam Film- und Fotoproduktionen realisieren wollte.

Die Idee, jeweiligen Heimatort über die Alpen, die schönsten Viertausender überquerend, bis nach Nizza zu fahren, hatten die beiden Männer unabhängig voneinander. Die Vorbereitung dauerte zwei Jahre. Die Filmaufnahmen waren zu organisieren, Sponsoren wurden gesucht, Verletzungspech verzögerte den Start und vor allen Dingen musste an der Ausrüstung getüftelt werden. Das Fahrrad wurde für Tour speziell konzipiert und das Gepäck gewogen und so austariert, dass das Rad nicht zu schwingen begann. 45 Kilo wog das Gepäck letztlich.

Im April war es dann soweit, Jochen Mesle startete in Dürbheim und traf sich in Reutte in Tirol mit Max Kroneck. Die Fahrradschuhe an den Füßen und Nizza im Kopf starteten sie zu einem unvergesslichen Abenteuer.