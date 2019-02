Mülleimer niedergebrannt

Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr in den Aldinger Südwesten ausgerückt. Am Ortsrand brannten Mülleimer.

Kurz nach 8 Uhr hatte eine Frau das Feuer hinter einem Wohnhaus in der Straße „Überm Heidlesbach“ entdeckt und die Rettungsleitstelle verständigt. Als die Feuerwehr zum Brandort kam, waren die Mülltonnen fast abgebrannt. Die Flammen hatten bereits auf eine Thuja-hecke und einen hölzernen Anbau übergegriffen. Die Brandbekämpfer konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Vor allem gelang es, das Wohnhaus zu schützen.

Die Brandursache ist noch unklar, so die Polizei, nicht zuletzt deshalb, weil die Hausbewohner zur Brandzeit nicht anwesend waren. Die Polizei schließt eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus.

Der entstandene Sachschaden wird von den Ermittlern auf etwa 1500 Euro geschätzt.