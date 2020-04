Müll im Dürbheimer Moos entsorgt

Vermutlich in den letzten Tagen oder im Laufe des Mittwochs hat ein unbekannter Täter laut Polizei insgesamt fünf mit Hausmüll und Windeln gefüllte Müllsäcke zwischen Dürbheim und Rietheim in der unmittelbaren Nähe einer Fischerhütte am Dürbheimer Moos entsorgt. Die schwarzen und blauen Müllsäcke wurden am Mittwochabend von einer Passantin entdeckt und der Polizei gemeldet. Letztlich musste der Bauhof die Müllsäcke entsorgen. Hinweise zu der illegalen Müllablagerung nimmt die Polizei Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.