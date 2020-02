Mädchenchor: Andreas Puttkammer wechselt nach Montabaur

Andreas Puttkammer, Leiter des Mädchenchors Rottweil, hat eine Stelle am Landesmusikgymnasium im rheinland-pfälzischen Montabaur angetreten. Dennoch wird er die Leitung des Mädchenchors fortführen.

Nach einem deutschlandweiten Ausschreibungsverfahren für eine Chorleiter- und Schulmusikerstelle am Landesgymnasium Montabaur wurde Puttkammer ausgewählt, zum 2. Februar die Nachfolge des verstorbenen Chorleiters Martin Ramroth anzutreten.

Puttkammer leitet hier die bekannten Chöre laFilia, ein Mädchenchor, und Art of the voice, ein gemischter Chor, und unterrichtet am renommierten Landesmusikgymnasium, in dem die etwa 420 Schüler auf einem hohen musikalischen Niveau unterrichtet und in Ensembles gefördert werden.

Trotzdem geht die Proben- und die musikalische Arbeit des Mädchenchors und des Grundschulchores der Konrad Witz-Schule unter der Leitung von Puttkammer nach einem festgelegten Probenplan weiter. Das traditionelle Chorkonzert am Palmsonntag wird dieses Jahr am 5. April in der katholischen Kirche in Aixheim stattfinden. Außerdem wird das langjährig gestaltete Muttertagskonzert mit dem Mädchenchor und dem Grundschulchor der Konrad Witz-Schule am 10. Mai stattfinden. Geplant ist zudem eine Chor-und Konzertfahrt des Mädchenchors Rottweil nach Montabaur mit dem dortigen Mädchenchor laFilia. Auch ein Konzert am 25. Oktober in der Marienkirche in Reutlingen mit dem zeitgenössischen Komponisten Stephan Dominikus Wehrle ist vorgesehen.

Die Chorproben des Mädchenchors sind in Zukunft meist 14tägig freitags, wie gewohnt im Musikpavillon der Konrad Witz-Schule, Lorenz Bock Straße 18, in Rottweil statt. Hier probt der B-Chor für Mädchen von der 1. bis zur 4. Klasse von 16.30 bis 17.15 Uhr und der A-Chor für Mädchen ab der 5. Klasse von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Die nächste Probe findet am Freitag, 14. Februar statt. Neue Sängerinnen sind willkommen. Die weiteren Probentermine findet man unter der Homepage des Mädchenchors: www.maedchenchor-rottweil.de.