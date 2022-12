Lynx 69 Ranger hilft, die Loipe zu spuren

Der Skiclub Frittlingen freut sich über das neue Loipenspurgerät. Anfang Dezember ist der neue Motorschlitten Lynx 69 Ranger an den Verein ausgeliefert worden, sogleich erfolgten die Schulungen am neuen Gerät. In Kombination mit dem ebenfalls neu angeschafften Spurgerät kann der Skiclub eigenen Angaben zufolge nun eine klassische Loipe rund um Frittlingen sowie eine Skatingspur beim Tennisplatz präparieren.

Mit Unterstützung des Naturparks Obere Donau erhält der Skiclub Frittlingen für den Motorschlitten eine Förderung aus Mitteln der EU, im Rahmen des Maßnahmen- und Entwicklungsplanes Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III) und des Landes Baden-Württemberg sowie der Lotterie Glücksspirale. Die Gemeinde Frittlingen hat das Skidoo und das Spurgerät mit eigener Förderung von 15 Prozent mit unterstützt.

Der erste Schnee wurde übers vergangene Wochenende genutzt, um die Tennisplatz Runde sowohl klassisch als auch für Skating zu präparieren. Eine trotz wenig Schnee gut befahrbare Runde wurde von den Einheimischen gleich gut angenommen. Hierbei erfolgte auch die offizielle Inbetriebnahme der neuen Geräte, zu der Bürgermeister Dominik Butz dem Vorstand des Skiclubs und Führung von Peter Wenzler gratulierte. Nach mehr als 20 Jahren konnte man somit der Bombardier Skidoo ausmustern.

Die Loipenwarte Peter Rösch, Matthias Kohler und Marius Wenzler freuen sich, mit dem weitaus besser steuerbarem Lynx 69 Ranger bei guten Fahreigenschaften, umfassender Signaltechnik und leistungsfähiger Beleuchtung sicher unterwegs zu sein.

Die ersten Eindrücke der Fahrer sind hervorragend, teilen die Skiclub-Verantwortlichen weiter mit. Gute Lenkbarkeit, genügend Kraft um auch steilere Anstiege mit genügend Reserven zu meistern, kamen positiv an. Die ersten Langläufer am Sonntag lobten eine solide Skatingspur und eine saubere klassisch gespurte Loipe.

Die zwei Kilometer lange Runde mit Zustieg beim Tennisplatz wird bei ausreichender Schneelage nun um eine Frittlingen umschließende Runde mit Zustieg am Friedhof ergänzt. Hier sind die Parkplätze der Festhalle nutzbar. Der kurze Zustieg führt nach dem Friedhof Richtung Birenberghof und weiter links hoch zur Loipe.