Lob für die guten Umgangsformen der Schüler

Die Abschlussfeier der 27 Absolventinnen und Absolventen der Klasse 10 an der Gemeinschaftsschule Aldingen fand am vergangenen Freitag in der Erich-Fischer-Halle statt. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Unter Einhaltung der Hygienerichtlinien waren pro Abschlussschüler nur zwei Personen als Gäste eingeladen. Die Halle war entsprechend den Abstandsregelungen bestuhlt. Dennoch sei es gelungen, eine sehr feierliche und dem Ereignis angemessene Veranstaltung zu realisieren.

Schulleiter Bernhard Straile begrüßte die Absolventinnen und Absolventen persönlich mit ihren Namen. Er verwies darauf, dass es in der schulischen Bildung außer dem reinen fachlichen Erlernen vor allem um die Entwicklung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler geht. Den diesjährigen Absolventinnen und Absolventen konstatierte er sehr freundliche Umgangsformen, die ein positives Bild von Jugendlichen abgeben.

In diesem Jahr legten zwei Schüler die Hauptschulabschlussprüfung und 25 Schülerinnen und Schüler die Realschulabschlussprüfung mit Noten zwischen 3,2 und 1,5 ab.

Im Programm, das die Schülerinnen und Schüler selber entwickelt hatten, gab es neben einem Ratespiel mit Babybildern, einer Bilder-Show und einem Fragespiel unter dem Titel „Wer bin ich?“.

Bürgermeister Ralf Fahrländer war sehr glücklich über die guten Abschlüsse in diesem Schuljahr. Immerhin konnten zwei Preise und 18 Belobigungen ausgegeben werden. Er motivierte die Absolventinnen und Absolventen, so weiterzumachen.

Ein besonderes Highlight war der Start von Luftballons im Freien, auf denen die Absolventinnen und Absolventen ihre Wünsche für die Zukunft geschrieben hatten.

Elternbeiratsvorsitzender Matthias Frank nahm den roten Faden seiner Vorredner auf und zeigte anhand des Umgangs mit der Corona-Pandemie sehr anschaulich, was sich gerade in einer Krise bewährt und was nicht zur Krisenbewältigung geeignet ist.

Als Jahrgangsbeste wurden Franca Frey und Marie Furi mit dem Hengstler-Preis ausgezeichnet. Der Hommel&Keller-Preis für die beste Technik-Schülerin ging ebenfalls an Franca Frey.

Für ihr jahrelanges Engagement im Schulorchester und im Chor wurden Miriam Billek, Sabatini Khlot, Madeleine Mol, Nesrine Mami und Diana König mit dem Preis des Elternbeirats für besonderes Engagement ausgezeichnet.

Der Preis des Bürgermeisters der Gemeinde Aldingen für besonderes soziales Engagement ging in diesem Jahr an Miriam Billek für ihre Hilfsbereitschaft und ihren Respekt, den sie allen Mitmenschen gegenüber zeigt und ihre intensive Mitarbeit und Unterstützung der Schulgemeinschaft.

Alle Beteiligten zeigten sich dankbar, dass die Durchführung einer würdigen Abschlussfeier möglich war.

Das sind die 27 Absolventen der Gemeinschaftsschule Aldingen (von links nach rechts auf dem Foto): Diego Martin-Paradiso, Trossingen; Jonas Bille, Durchhausen; Lara Reuben (Belobigung), Trossingen; Marie Fischinger (B), Trossingen; Diana König (B), Denkingen; Evelyn Blochin (B), Aldingen; Leona Fetzer (B), Aldingen-Aixheim; Franca Frey (Preis), Aldingen-Aixheim; Desiree Stallmann, Aldingen-Aixheim; Marie Furi (P), Trossingen; Elia Hafner (B), Denkingen; Nesrine Mami, Denkingen; Madeleine Mol (B), Gosheim; Miriam Billek (B), Denkingen; Linda Braun, Wilflingen; Leonie Friesen (B), Aldingen; Julia Mißbach (B), Denkingen; Sabatini Khlot, Gosheim; Trevis Wiens (B), Frittlingen; Rodion Wagner (B), Trossingen; Silas Büchle (B), Trossingen; Brian Frank (B), Aldingen; Amalya Janik, Aldingen; Corneliu Lucaciu (B), Frittlingen; Michelle Kruck (B), Aldingen; Chiara Riedel (B), Aldingen; Philipp Schmitt, Rottweil. – An dritter und vierter Stelle auf dem Foto sind die Klassenlehrer Jens Herwig und Barbara Habdank.