Lob für den TSV Balgheim

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Balgheim sind acht Mitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Vorsitzender Harald Dreher (3. v. r.) übergab die Vereinsehrennadel in Bronze an Roland Hafner (r.) und Robert Hafen (m.). Zehn Jahre haben die Beiden bereits unterschiedliche Ämter im Verein begleitet. Auch der württembergische Landessportbund erkannte die Arbeit der TSV-Freiwilligen an diesem Abend an. Margarete Lehmann (r.) Sportkreis-Vorsitzende Tuttlingen überreichte Ehrennadeln an Nicole Berchtold (2. v. r.) und Roland Hafner. Urkunden und Ehrennadeln der württembergischen Sportjugend gingen an Raffaela Glunz, Lisa Kolb (4. v. l.), Martina Müller (2. v. r.), Ellen Maurer (3. v. r.) und Manuela Popp (4. v. r.). Neben den Ehrungen lobte Lehmann den Verein für vorbildliche Vereinsarbeit: „Ich erlebe auch ganz andere Hauptversammlungen. Es ist bemerkenswert, wie strukturiert alles bei euch abläuft.“