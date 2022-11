Lkw und Auto krachen in Aldinger Kreisverkehr aufeinander

Schaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr im Kreisverkehr auf der Trossinger Straße in Aldingen ereignet hat.

Laut Polizeibericht war der 49-jährige Fahrer eines Lastwagens auf der Straße Zotterangen in Richtung Trossinger Straße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei prallte das Fahrzeug mit einem im Kreisverkehr fahrenden 37-jährigen Fahrer eines Skoda Octavia zusammen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt die am Skoda entstandenen Schaden auf rund 6000 Euro und am 3,5-Tonner auf etwa 2000 Euro.