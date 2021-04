Literatur zum Thema Pflanzen und Garten steht ab Samstag in der Buchbox

Ab kommenden Samstagnachmittag, 1. Mai, kommen etwa 40 neue Bücher ins Regal zum Thema Pflanzen und Garten, z.B. Der gesunde Garten, Der Garten-Experte: 500 Fragen und Antworten, Die grünen Geheimnisse der Gärtner, Garten ohne Gift, Pflanzen vermehren, Rhododendron, Bambus, Hecken, Balkonblumen, Gräser und Farne, Aloe, Granatapfel, Psychoaktive Pflanzen, Gartenteich, Zimmerpflanzen, Kübelpflanzen

Großer Naturführer, Zauberhafte Blüten, Blütenmenüs, Wir essen uns durchs Gartenjahr.

Und viele Gartenzeitschriften. Und für die Kinder: Sieben Bände Gregs Tagebuch. Und für die Kleinen: 10 Bilderbücher mit festen Blättern

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann einfach hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird kostenlos nach Hause gebracht (in Aldingen).