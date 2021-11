Literarischer Kehraus in der Kunststiftung Hohenkarpfen mit der Rottweiler Schriftstellerin Verena Boos

Mit dem traditionellen Literarischen Kehraus endet zu Martini die Ausstellungssaison in der Kunststiftung Hohenkarpfen. Am Sonntag, 7. November, um 16 Uhr liest die Schriftstellerin Verena Boos im Kunstmuseum Hohenkarpfen aus ihrem Roman „Kirchberg“ und aus aktuellem Schaffen.

Die laufende Ausstellung „Walter Eberhard Loch – Ein akademischer Malergraphiker des Expressionismus“ ist noch bis 7. November zu sehen.

In ihrem Roman „Kirchberg“ erzählt Verena Boos die Geschichte einer Frau, die die Sprache verliert und zurückkehrt in das schwäbische Dorf ihrer Kindheit und Jugend. Kirchberg handelt auch von den Jahreszeiten einer Freundschaft und Liebe. Im Roman geht es um die großen Lebensthemen: Verena Boos erzählt nicht nur eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, sondern auch von unterschiedlichen Lebensentwürfen, einer Erkundungsreise in das eigene Leben an einen Rückzugsort, an dem Worte nicht notwendig sind, und der Kraft weiterzugehen statt aufzugeben. In einem großen erzählerischen Bogen wird eine kleine Welt, die unsrige, wiedergegeben.

Die Schriftstellerin Verena Boos wurde 1977 in Rottweil geboren, wo sie aufwuchs und wieder lebt. Sie studierte Anglistik, Geschichte und Soziologie in Konstanz, Bologna und Glasgow und promovierte 2005 in Florenz in Zeit- und Kulturgeschichte. 2011 war sie Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses. Mit „Blutorangen“ legte sie 2015 eines der beeindruckendsten Debüts der letzten Jahre vor, ausgezeichnet u.a. mit dem Mara-Cassens-Preis und dem Preis des Buddenbrookhauses.

Anmeldung erforderlich. Es gelten die aktuellen 3G-Regeln.