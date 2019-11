Line Dancer trainieren in Dürbheim für Festival

Am Samstagabend ist in der „Rose“ in Dürbheim Line Dance angesagt gewesen. Um die einhundert tanzbegeisterte Damen und Herren trafen sich zum gemeinsamen Tanzen.

Was ist Line Dance? Es ist eine Tanzform bei der einzelne Tänzerinnen und Tänzer in Reihen und Linien vor und nebeneinander tanzen. Die Tänze werden passend zu Country- und Popmusik choreografiert. Der Tanz kommt aus dem irischen und gelang durch die Auswanderung von Iren nach Nordamerika. In den 60er- und 70er-Jahren war es hauptsächlich Country-Musik, nach der getanzt wurde. Seit den 80er-Jahren wird nun auch zu Pop-und Rock-Melodien getanzt. Line Dance ist auf der ganzen Welt verbreitet.

Die Tanzgruppe „Lineoholics“ besteht seit einem Jahr. Viele der Mitglieder waren davor in der Line Dance Gruppe in Spaichingen. Von dort aus trennte man sich vor einem Jahr und beschritt eigene Wege. Trainer und Manager der Gruppe ist Peter Werle. Er führte am Samstagabend auch die Regie.

Der Tanz ist nicht ganz einfach. Die Tänzer müssen die Schritte so erlernen, dass sie synchron tanzen.

Die Tänzerinnen und Tänzer begeistert es, zu unterschiedlicher Musik zu tanzen. Manche Tänzer tragen Kleidung im „Westernlook“. „Dies ist aber nicht vorgeschrieben“, sagt Trainer Peter Werle. Die Tanzgruppe ist kein Verein, sondern ein zwangloser Club ohne Vereinsstatuten. Seit 15 Jahren widmet sich Peter Werle leidenschaftlich dem Line Dance. Die Gruppe, die er momentan leitet, ist aktuell schon seine sechste.

Im kommenden Jahr findet in Balingen ein großes Line-Dance-Festival statt. Bis dahin muss die Gruppe ihre Choreographie noch üben.