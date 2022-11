Line Dance Gruppe startet wieder in Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gesundheitsprogramme vom DRK Kreisverband Tuttlingen in Hausen ob Verena sind wieder gestartet. Die Line Dance Gruppe hat einen neuen Leiter gefunden und findet jeden Donnerstag zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Verenahalle statt. Neuer Leiter ist Peter Werle aus Spaichingen und freut sich auf die neue Gruppe.

Line Dance ist eine Art Formationstanz, der in Linien neben- und hintereinander getanzt wird und für TänzerInnen jeden Alters geeignet ist. Die Gymnastik FIT-Gruppe ist auch wieder gestartet. Beim Gymnastik FIT sollen Kräftigungs- und Dehnübungen für die gesamte Muskulatur durchgeführt werden. Dabei sorgen die Übungen, mit Musik für eine bessere Beweglichkeit und sind Osteoporose vorbeugend. Dieser Kurs findet donnerstags zwischen 19.30 und 21 Uhr in der Verenahalle unter der Leitung von Niki Spega statt. Aber auch die Gymnastik 60+ Gruppe freut sich auf neue Teilnehmer. Diese findet dienstags zwischen 14 und 15 Uhr in der Verenahalle unter der Leitung von Helga Ilg statt. Einfach vorbeikommen und reinschnuppern und mitmachen. Weitere Informationen unter www.drk-hausenobverena.de.