Line Dance Gruppe startet erfolgreich

Nach einer sehr langen Coronapause konnten die Gesundheitsprogramme vom DRK Kreisverband Tuttlingen vergangenen Herbst in Hausen ob Verena wieder erfolgreich starten. Die Line Dance Gruppe unter der neuen Leitung von Peter Werle beginnt ab Januar 2023 einen neuen Kurs. Gerne können Sie sich hierzu noch anmelden, in dem Sie einfach vorbeikommen und reinschnuppern. Jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Verenahalle.

Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei dem einzelne Tänzer in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Pop und Country stammt. Danach findet Gymnastik FIT statt unter der Leitung von Niki Spega. Dieser Kurs ist ein Mix aus Aerobic, Gymnastik und Pilates. Am Dienstag findet Gymnastik 60+ um 14 Uhr unter der Leitung von Helga Ilg statt. Gerne können Sie in jeden Kurs vorbeikommen und sich diesen anschauen. Weitere Informationen unter www.drk-hausenobverena.de.