Liederkranz sucht neue Sänger

Der Liederkranz Balgheim hat in seiner Jahreshauptversammlung im „Schützen“ Iris Sforza zum Ehrenmitglied gewählt. Bei den Wahlen wurden fast alle Amtsinhaber bestätigt.

Der Chor „Heute hier, morgen dort“, mit dem die Versammlung begann, erinnerte Helmut Götz an die erste Versammlung des Liederkranzes, die er besuchte, und heute sei er zum letzten Mal als Bürgermeister hier. „So vergeht Jahr und Jahr“, zitierte er. Ringsum höre er immer nur Lob für den Liederkranz, dies wollte er an die Chormitglieder weitergeben mit dem Dank für die Unterstützung der Gemeinde bei Kinderferienprogramm, Volkstrauertag oder am Ehrungsabend.

Der Bürgermeister fungierte auch als Wahlleiter. Fast alle Funktionäre wurden in ihren Ämtern bestätigt: Zweiter Vorsitzender bleibt Karl Stier, Kassiererin Rose Hammer, Vergnügungswarte Helga Teufel und Iris Sforza, Notenwartin Roswitha Haberbosch, Fähnrich Frank Wenzler, Beiräte Tenor Klaus Meisterernst, Bass Helmut Gessler, Sopran Gabriele Mann und für die ausscheidende Stefanie Rinderle vom Alt übernahm Regina Glunz das Amt. Die Kassenprüfer Helmut Gessler und Rita Recht wurden für ein Jahr gewählt.

Für den Vorsitzenden Wolfgang Maurer war es eine besondere Freude, Helmut Gessler für 40 Jahre aktives Singen, davon zusätzlich 25 Jahre als Kassierer mit der silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands zu ehren. Für 38 Jahre Singen, davon 29 Jahre als Funktionärin und Erreichung des 70. Geburtstags, ernannte Maurer Iris Sforza zum Ehrenmitglied.

In seinem Bericht schnitt Vorsitzender Wolfgang Maurer die herausragenden Auftritte wie Mitgestaltung des Gottesdienstes an Ostern und Weihnachten sowie den Auftritt beim Konzert in Mahlstetten und das eigene Herbstkonzert an. Hier galt sein Dank mit Blumen besonders der Chorleiterin Friederike Haselberger für ihren engagierten Einsatz und die Geduld hauptsächlich bei den Männern, sagte Maurer schmunzelnd. Der Chor mit seinen 28 Mitgliedern habe sich unter ihrer Leitung weiter entwickelt, es mache auch Spaß mit ihr zu arbeiten. „Um einmal richtig Luft zu holen, machten wir einen Ausflug nach Ulm mit dem Besuch des Fischerviertels und des Brotmuseums“, konnte man dem Bericht des Vorsitzenden weiter entnehmen.

Einem bunten Blumenstrauß ähnlich ließ Schriftführerin Sabine Wienenga detailliert das Vereinsjahr Revue passieren. In Abwesenheit der Kassiererin Rosa Hammer las Martin Hammer den Kassenbericht vor. Zur Freude der Mitglieder schloss dieser mit einem Plus ab.

Chorleiterin Friederike Haselberger hatte für ihre Sängerinnen und Sänger nur lobende Worte. Musikalisch hätte sich der Chor sehr gut entwickelt, doch werde er auch immer älter. Deshalb müssen unbedingt neue Mitglieder geworben werden, stellte die Dirigentin in den Raum. Ja, sie machte sogar ein Angebot, wer ein neues Mitglied werbe, bekomme von ihr einen Kuchen. Die Chorleiterin schlug vor, ein Projekt zu planen, was einige Möglichkeiten zur Werbung öffne. Es soll demnächst besprochen werden.

Einstimmig beschlossen die Chormitglieder eine Satzungsänderung, um zum einen die Vorstandsämter zu minimieren und trotzdem die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. So will man in Zukunft bei den Wahlen auf die Posten Jugendwart und Gauvertreterin verzichten. Auch fällt der dritte Vorstand der Reduzierung zum Opfer. Die bisherigen Kulturwarte wurden umbenannt in Vergnügungswarte, das heißt sie sind für den wirtschaftlichen Teil zuständig.

Für fleißigen Probenbesuch (39) wurden ausgezeichnet: Rosemarie Reichmann, Klaus Meisterernst, Roswitha Haberbosch, Gerhard Kohler und Roswitha Kallweit.

Mit der Bekanntgabe eines vollgespickten Terminkalenders und dem Dank an die Chormitglieder, die Helfer, an die bürgerliche und katholische Gemeinde schloss der Vorsitzende die Versammlung.