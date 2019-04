Liederkranz spendet Erzählfiguren

Der Kindergarten St. Josef in Balgheim hat jüngst Besuch vom Vorsitzenden des Liederkranzes, Wolfgang Maurer, erhalten. Er kam nicht mit leeren Händen, sondern brachte eine große Kiste mit biblischen Erzählfiguren mit, die der Liederkranz dem Kindergarten spendete. Die Kinder und Erzieherinnen freuten sich riesig und können nun diese Figuren in ihrer Jahreskrippe einsetzen. In dieser wird Monat für Monat eine biblische Geschichte mit Erzählfiguren gestaltet. Der erste Auftritt der Figuren findet am Palmsonntag statt.