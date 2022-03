Licht für einen friedlichen und lebendigen Planten

Rottweil beteiligt sich wieder an der „Earth Hour“ des Word Wide Fund For Nature (WWF) am Samstag, 26. März. Bekannte Bauwerke stehen weltweit auch in diesem Jahr wieder in symbolischer Dunkelheit – diesmal jedoch nicht nur, um ein gemeinsames Zeichen für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, sondern auch für den Frieden zu setzen.

Die Stadt Rottweil schaltet um 20.30 Uhr eine Stunde lang die Lichter von Schwarzem Tor, Hochturm, Kapellenturm und Altem Rathaus ab. Auch der Testturm von TK Elevator wird in die Aktion wieder mit einbezogen.

Oberbürgermeister Ralf Broß bittet laut Pressemitteilung die Bürgerinnen und Bürger, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour steht in diesem Jahr nicht nur für Klima- und Umweltschutz, sondern auch für Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Mit dem symbolischen Lichtausschalten können wir alle am 26. März ein Zeichen für Frieden, Klimaschutz und unseren lebendigen Planeten setzen.“

Egal ob von zuhause aus oder unterwegs, ob analog oder digital – der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour 2022 mitzumachen und mit den Hashtags #LichtAus und #EarthHour in den sozialen Netzwerken davon zu berichten.

Die Earth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) findet dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen nach Angaben des WWF mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 585 im letzten Jahr.