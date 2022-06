„Letzter Versuch“: Mollys Besitzer lobt Finderlohn aus

Das Verschwinden ihrer ruhigen, freundlichen Katze lässt den Besitzern von Molly keine Ruhe. Die große, schwarzweiße Katze ist am 12. Januar frühmorgens nicht nach Hause in Balgheim zurück gekehrt wie sonst. Die morgendliche Spazierrunde war eingespielt, und Molly kam immer zurück, je schlechter das Wetter, desto früher. Jetzt hat Mollys Besitzer sogar eine erhebliche Belohnung ausgesetzt, wenn er seine Katze wieder bekommt. So wichtig ist ihm das Tier.

Wenn Molly nicht mehr am Leben wäre, müsste er auch hier Gewissheit haben, um endlich abschließen zu können. „Wenn man nur wüsste, was passiert ist“, sagt er. Keiner habe die Katze gesehen, ein Hinweis, dass eine große, schwarzweiße Katze in Spaichingen tot eingesammelt worden wäre, half auch nicht weiter, weil es sich doch um einen andern Zeitpunkt gehandelt habe. Zweimal war der Besitzer auch bei der Straßenmeisterei Spaichingen, um ganz sicher zu gehen. Diese habe an jenem 12. Januar, dem Tag als in Balgheim die verspätete Müllabfuhr war, keine überfahrene Katze eingesammelt, so die Auskunft, „der Zeitpunkt hat nicht gepasst“.

Das vertraute Haustier ist seinen Besitzern ans Herz gewachsen. Sie ist neun Jahre alt gewesen als sie verschwand und hatte so ihre Eigenheiten. Zum Beispiel hasste sie Gewitter und verzog sich dann lieber aufs Sofa. Vielleicht, so rätselt der Besitzer, habe sie irgendwo Unterschlupf bei dem wenig einladenden Wetter gefunden oder ein Katzenfreund habe Molly angefüttert und einfach behalten.

Selbst wenn das so wäre, würde er keine große Geschichte machen, sagt er, „Hauptsache die Molly kommt zurück“.

„Das ist jetzt der letzte Versuch, vielleicht gibt sich jemand doch einen Stoß vor allem auch mit der Aussicht auf den Finderlohn“, so Mollys Besitzer.