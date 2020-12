Ab kommenden Samstagnachmittag, 19. Dezember, wird Lesestoff für lange Abende von drei Bestsellerautorinnen angeboten, die unterschiedliche Vorlieben der Leser ansprechen.

Nele Neuhaus sorgt für spannende Handlungen mit dem Ermittlerduo Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff. Ihre Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet und verfilmt. Sie gehört zu den meistgelesenen Krimiautoren. In der Buchbox sind sieben Romane, zum Beispiel „Schneewittchen muss sterben“, „Wer Wind sät“, „Böser Wolf“, „Die Lebenden und die Toten“.

Lucinda Riley wurde 2010 mit dem Roman „Das Orchideenhaus“ bekannt und stürmt seitdem die Bestsellerlisten. Sie verbindet schicksalhafte Wendungen mit sehr realistischen Lebensgeschichten und zieht dabei alle Register der Gefühle. In der Buchbox sind sieben Romane, zum Beispiel „Das Orchideenhaus“, „Der Engelsbaum“, „Der Lavendelgarten“ oder „Helenas Geheimnis“.

Sarah Lark schreibt mitreißende Romane über Liebe, Lebensträume und Familiengeheimnisse im Neuseeland der Gegenwart und in der Karibik. Bekannt wurde sie mit ihren Auswanderersagas. In der Buchbox sind Romane wie „Der Klang des Muschelhorns“, „Das Gold der Maori“, „Im Schatten des Kauribaums“, „Im Land der weißen Wolke“.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher und ähnliches vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann einfach hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht (in Aldingen), kostenlos.