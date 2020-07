Leseclub-Aktion in der Denkinger Mediathek

Elf Wochen lang bieten 165 Bibliotheken in ganz BadenWürttemberg wieder die Leseclub-Aktion „Heiß auf Lesen“ für Kinder und Jugendliche an. Auch die Denkinger Mediathek ist wieder mit von der Partie – bereits zum siebten Mal in Folge, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Bereit stehen nach Angaben der Veranstalter mehr als 200 attraktive Neuerscheinungen aus dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Es gibt Grusel- und FantasyRomane, Abenteuergeschichten, Liebes- und Pferdegeschichte – oder auch Krimis.

Auch wer noch keinen Mediatheksausweis hat, kann mitmachen, und zwar kostenlos. Nach der Anmeldung bekommt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Logbuch. Dieses begleitet die Kinder und Jugendlichen durch die Aktion.

Nachdem ein Buch gelesen und in der Bibliothek darüber gesprochen wurde, gibt es einen Stempel in das Logbuch. Anschließend wird ein Losabschnitt in dem Logbuch ausgefüllt, ausgeschnitten und in die Lostrommel in der Bibliothek geworfen. Jedes Clubmitglied erhält zum Abschluss eine Urkunde.

Die Abschlussparty muss in diesem Jahr durch Corona bedingt ausfallen, aber auf die fleißigen Leser und Leserinnen warten verschiedene Preise. Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für den Europapark Rust, die Schwarzwald- Galaxy in Titisee-Neustadt, das Laguna Badeland in Weil, das Sea-Life in Konstanz, das Planetarium in Freiburg oder sogar ein Familienwochenende in einer Jugendherberge.

„Lesen ist eine Schlüsselkompetenz. Wer gut lesen kann, kommt leichter durch die Schule und durch die berufliche Ausbildung. Deshalb ist es uns ein Anliegen, die Leseförderung in vielfältiger Weise zu unterstützen“, sagt Angelika Koesling, Leiterin der Mediathek Denkingen.

Koordiniert wird die Leseclub-Aktion von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Freiburg. E-Mail-Adresse: Mediathek.denkingen@t-online.de. Telefon: 07424/883 527.