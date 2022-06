Leonidas Anagnostopoulos im Club 100

Große Bühne für das Ehrenamt: Der Deutsche Fußball Bund hat vor Kurzem den „Club 100“ geerht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, nahmen die Auszeichnungen vor.

Der „Club 100“ ist Teil des DFB-Ehrenamtspreises. Aus allen Kreissiegern, die den DFB-Ehrenamtspreis gewinnen, werden nochmals hundert herausragende Ehrenamtliche ausgewählt und vom DFB für ein Jahr in den „Club 100“ aufgenommen. Unter ihnen ist auch der Vorsitzende der Spielvereinigung Aldingen, Leonidas Anagnostopoulos (Foto: DFB), der als Vertreter des Bezirk Schwarzwald in den Club aufgenommen wurde. Als 1. Vorsitzender der SpVgg Aldingen ist Leonidas Anagnostopoulos seit 2019 für zukunftsweisende Projekte im Verein verantwortlich, heißt es in der Begründung der Jury, geht jegliche Probleme aktiv an und engagiert sich zudem selbst als Jugendtrainer.