Leonidas Anagnostopoulos erhält den DFB-Ehrenamtspreis

Der DFB-Ehrenamtspreis und der „Club 100“

Seit 1997 verleiht der Deutsche Fußballbund DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis. Jeder Verein hat die Möglichkeit, hochengagierte Vereinsmitarbeiterinnen oder -mitarbeiter für die Auszeichnung vorzuschlagen. Die Ehrenamtsbeauftragten der Kreise und Bezirke wählen anschließend 264 Preisträger – einen aus jedem Fußballkreis – aus.

Aus bundesweit allen Kreissiegerinnen und Kreissiegern werden zusätzlich die einhundert engagiertesten Ehrenamtlichen ausgewählt und für ein Jahr in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. Diese erwartet neben der Einladung zur offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung auch der Besuch eines Länderspiels der A-Nationalmannschaft. Zudem werden die Mitglieder des „Club 100“ nochmals gesondert innerhalb des eigenen Vereins ausgezeichnet. Im Rahmen dieser Ehrung auf Vereinsebene werden dem Verein des Preisträgers zwei Mini-Tore, Fußbälle und eine symbolische Ehrungsplakette übergeben. Die, so der DFB, sei „ein Zeichen, dass in diesem Verein besonders herausragende ehrenamtliche Leistung geliefert wird“.

Wer jemanden für den DFB-Ehrenamtspreis vorschlagen möchte, kann dies HIER tun.