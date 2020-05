Lektüre über Kunst in der Buchbox

Ab kommenden Samstag, 16. Mai, stehen neue Bücher im Regal zum Thema „Kunst“, etwa Bildbände über Auguste Renoir, Tilman Riemenschneider, Vincent Van Gogh und Marc Chagall. Der Essener Domschatz, Seemann, Neuere Plastiken, Exil. Europäische Künstler 1933 – 1945, Bildatlas Renaissance, Treasures of Early Irish Art, Das Buch der Kunst. Für junge Leser, Richter: Georgia O`Keefe und Alfred Stieglietz. Fotografien, The Getty Picture Collection. 1960er Jahre. Außerdem: Time Life – Der Amazonas, Der Grand Canyon, Bildbände: USA – Der Südwesten, Traumstraßen Nordamerikas, Naturwunder Arizona und Utah, Kalifornien, McIntyre: Die amerikanische Reise, Dieter Kronzucker: USA. Speziell für Irlandfans: T. Barrington: Discovering Kerry. Geschichte, Erbe und Topographie. Die Besonderheiten der legendären Geschichte Irlands werden in Themen wie Legenden, Religion, Archäologie und Architektur unter politischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten behandelt, in englischer Sprache, wer dieses Buch haben möchte, ruft bitte an, so die Pressemitteilung. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB).

Die Aldinger Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann Bücher einstellen, wenn Platz ist, und/oder kostenlos mitnehmen. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Es sind ständig über 100 Romane, viele Sachbücher, Bildbände, derzeit wieder viele Kinderbücher, Kochbücher usw. vorhanden.