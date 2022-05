Leintalschüler werden Kreismeister 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Turniersieg in der Tasche beendeten die Leintalschüler das Kreisfinale. Nach zweijähriger Coronapause fand der Kreis-Cup dieses Jahr auf dem Sportplatz an der B14 statt. Schüler der Jahrgänge 2011 und jünger nahmen an diesem Turnier teil. Elf Schulmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen fanden sich in Aldingen ein. Pünktlich um 11 Uhr wurde die erste Partie angepfiffen, gespielt wurde in zwei Gruppen.

Unsere Spieler fanden gut ins Turnier, torreiche Siege gegen die GS Wurmlingen, die Schildrainschule Tuttlingen, die GS Neuhausen und ein Unentschieden gegen die Schillerschule Spaichingen sicherten den Platz im Halbfinale. Dort trafen die Jungs auf die GS Emmingen-Liptingen. Auch in diesem Spiel konnten die Leintalschüler überzeugen. Die Partie endete 2:0, der Turniersieg war nun zum Greifen nah.

Im Finale standen sich die Leintalschule und die Karlschule Tuttlingen gegenüber. Die Leintalschüler bewiesen Nervenstärke und entschieden auch das Finale für sich! Mit einem 2:1 feierten die Schüler ihren Turniersieg. Spieler, Trainer, Eltern, Zuschauer - alle freuten sich mit.

Für das Team der Leintalschule spielten: Philipp Dold, Fabian Schnekenburger, Jonathan Laboranowits, Daris Bajric, Nino Faulhaber, Felix Müller, Elias Reger, Benjamin Meas (Klasse 4) sowie Luis Widmann und Coby Herr (Klasse 3).

Danke an alle Schüler, Eltern und Herrn Dold vom FC Frittlingen, der die Jungs als Trainer begleitet hat. Die souveränen Turniersieger freuen sich über die Fahrkarte nach Lörrach. Ende Mai/Anfang Juni wird dort die nächste Runde auf RP-Ebene ausgespielt. Wir wünschen den Schülern weiterhin viel Erfolg!