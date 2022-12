Leichenfund in Rottweil: Polizei nimmt Ehemann in Haft

Nachdem am Donnerstag auf einem Privatgrundstück in Rottweil ein weiblicher Leichnam aufgefunden wurde, hat die Polizei jetzt den Ehemann der 57-jährigen Toten in Haft genommen und Ermittlungen wegen einem möglichen Tötungsdelikt eingeleitet.

Laut Polizeibericht ergab die durchgeführte Obduktion des durch die Polizei aufgefundenen weiblichen Leichnams, dass es sich um die als vermisst gemeldete 57-Jährige aus Rottweil handelt. Zudem starb die Frau durch Gewalteinwirkung.

Gegen den Ehemann der 57-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdeliktes eingeleitet. Dieser wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den näheren Todesumständen und einer möglichen Motivlage dauern an.

Augenscheinlich haben am Freitagmorgen Einsatzkräfte der Spurensicherung der Polizei aus einem hellgrünen Haus in der Tannstraße in Rottweil in weißen Anzügen ihre Arbeit verrichtet. Dabei handelt es sich vermutlich um den Fundort der Leiche.