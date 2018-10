Lehrermangel ist Thema bei Ministerbesuch

Landes-Justizinister Guido Wolf hat Frittlingen einen Gemeindebesuch abgestattet. Mit Bürgermeister Dominic Butz tauschte er sich über die Breitbandversorgung, die Jugendarbeit und vor allem den Lehrermangel an der Leintalschule Frittlingen aus.

Die Frittlinger hatten laut Pressemitteilung eine ganze Reihe von Ideen und Maßnahmen entwickelt, um möglicherweise kurzfristig die personellen Lücken in ihrer Grundschule schließen zu können (wir berichteten). Nach Aussage von Butz hatte sich die Schulverwaltung hinsichtlich dieser Ideen bislang skeptisch gezeigt, viele Vorstöße seien mit dem Verweis auf rechtliche und tatsächliche Hindernisse abgelehnt worden. Der Landtagsabgeordnete sagte bei seinem Besuch zu, die Vorschläge aus Frittlingen an seine Kabinettskollegin zu übergeben. Zuständig sei dafür die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Susanne Eisenmann.

Die Frittlinger hatten es mit kreativen Aktionen zum Lehrermangel an der Leintalschule zuletzt bis in die Tagesschau gebracht. Unter anderem ließen Frittlinger Schüler 200 Luftballons mit Karten und dem Aufdruck „Lehrer/in gesucht“ in die Luft steigen. Die Fotos von dem großen Plakat in der Gemeinde mit demselben Aufdruck gingen bundesweit durch die Medien.