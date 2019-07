Lausbubengeschichten sorgen für Heiterkeit

Die Feierlichkeiten der acht Jahrgänger mit Geburtsjahr 1939 haben mit dem sonntäglichen Gottesdienst in der Stephanuskirche begonnen, gefolgt von einem Besuch auf dem Friedhof, wo an den Gräbern den verstorbenen Jahrgängern gedacht wurde. Um die Zeit vor dem Mittagessen noch zu nutzen, hatten zwei der Jahrgängerinnen zur Überraschung einen Sektempfang vor dem Gasthaus „Blume“ organisiert, so eine Pressemitteilung.

Angeregt durch diesen Aperitif ging es samt den Ehepartnern dort zum Mittagessen. Bei gutem Essen erinnerte man sich gerne an die bisherigen gemeinsamen Aktivitäten zurück, wobei auch die eine oder andere Anekdote zum Besten gegeben wurde.

Anschließend ging es zum Kaffee auf den Ziegenhof Hohenkarpfen, auch hier schwelgten die Jahrgänger in ihren Erinnerungen - insbesondere „Lausbubengeschichten“ aus der Schulzeit sorgten für große Heiterkeit.

Zum Abschluss vereinbarten die Jubilare, dass 80er Jahr im Advent bei einem gemeinsamen Kaffeenachmittag zu beschließen.