Weil ein Lastwagenfahrer am Montag in der Neuhauser Straße zu weit nach links kam, streifte er das Auto einer entgegenkommenden 61-Jährigen. Der 55-Jährige am Steuer des Actros-Trucks beschädigte die komplette linke Seite des Mercedes-SUV der Frau. Auch am Laster entstanden kleinere Beschädigungen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.