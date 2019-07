Laster steht lichterloh in Flammen

Zu einem Fahrzeugbrand ist die Rottweiler Feuerwehr am Samstagabend gegen 17.10 Uhr in die Römerstraße in Rottweil-Altstadt gerufen worden. Beim Eintreffen der Wehr stand der Lastwagen, der offenbar sechs Farbeimer und zwei Gasflaschen geladen hatte, bereits im Vollbrand. Der Fahrer des Lastwagens hatte das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Er kam mit dem Schrecken davon.

Die Rettungskräfte – 40 an der Zahl – hatten alle Hände voll zu tun, den Brand zu löschen und gleichzeitig das benachbarte Mehrfamilienhaus per Riegelstellung vor der Hitze und dem Feuer zu schützen. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung waren einige Kunststoffrollläden bereits in Mitleidenschaft gezogen. Laut Auskunft der Einsatzleitung sei das Haus leer gewesen.

Etwas Sorge bereiteten der Feuerwehr allerdings zwei Gasflaschen, von denen die Rettungskräfte, laut Stadtbrandmeister Frank Müller, anfangs nichts gewusst hatten, und die sie per Zufall entdeckt haben.

Das Feuer hatten die Rettungskräfte schnell unter Kontrolle. Die Römerstraße war während der Löscharbeiten für den Verkehr komplett gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neben den Rottweiler Feuerwehr-Abteilungen Kernstadt, Altstadt und Göllsdorf waren der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.