L’Aquila: „Ein Ereignis, das uns nicht mehr loslässt“

Die Anteilnahme ist groß – auch zehn Jahre danach: Kaum ein Platz mehr ist zu finden, als am Donnerstagabend im Alten Rathaus die Ausstellung zum zehnten Jahrestag der Erdbebenkatastrophe von L’Aquila eröffnet wird. „Ein Ereignis, das weit entfernt ist, und uns doch nicht mehr loslässt“, so Oberbürgermeister Ralf Broß. Man wolle mit der Ausstellung der Opfer gedenken, an das Geschehen des 6. April 2009, an die für die Menschen aussichtslose Zeit danach, aber auch an die große Hilfsbereitschaft in Rottweil erinnern. „Wir sind in Gedanken in L’Aquila.“

Viele damals an den Hilfsmaßnahmen Beteiligte sind zur Eröffnung gekommen: Vertreter von Feuerwehr, DRK, THW, der Stadt, freiwillige Helfer, Gemeinderatsmitglieder und natürlich Vertreter der Amici dell’ Aquila.

Deren Vorsitzender Ludwig Kohler, der gemeinsam mit dem damaligen Stadtbrandmeister Rainer Müller den Anstoß zur Ausstellung gegeben hatte, gibt in seinen Worten tiefe Einblicke in das, was die Katastrophe für die Menschen vor Ort, und auch für die Helfer bedeutet hat.

Er schildert eindrückliche Begegnungen und die Zeit nach dem Erdbeben, in der mit dem Bürgerhaus „Casa Onna“ ein wichtiges Projekt verwirklicht werden konnte. Neben den Spendengeldern hätten auch viele private Initiativen nachhaltig gewirkt. Nun wolle man den Betroffenen anlässlich des zehnten Jahrestags in der Ausstellung ein Forum geben, sie zu Wort kommen lassen.

Sein besonderer Dank gilt hier Heide Friederichs, die eine Interviewreihe realisiert hat, die auf ein großes Echo stieß.

Rainer Müller erinnert sich in seinem Rückblick an den Anruf Werner Guhls an jenem Montag zur Mittagszeit, der ihm von dem Erdbeben in der Partnerstadt mit vielen Toten berichtete. Schnell sei klar gewesen, dass man helfen müsse. Während Guhl, Bernd Pfaff und Ludwig Kohler sich um zahllose Formalitäten, Genehmigungen und Absprachen kümmerten, bereiteten Feuerwehr, DRK und THW den Hilfskonvoi vor. Drei Tage nach dem Erdbeben, am Gründonnerstag, machte man sich auf den Weg ins 13 Fahrstunden entfernte L’Aquila.

„Die schlimmen Eindrücke vor Ort vergisst von uns niemand mehr“, so Müller. Erst beim Gang durch die zerstörte Stadt und dem Anblick der Betroffenen sei das ganze Ausmaß zu begreifen gewesen. Er dankte allen Beteiligten. Trotz der verhältnismäßig kleinen Hilfsmaßnahme habe man einigen Menschen in L’Aquila helfen können.

Maxi Schanz, die das Ausstellungsprojekt im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres im Kulturamt geleitet hat, riet den Besuchern, die Ausstellung von der untersten Etage bis nach oben zu betrachten und dem Zeitstrahl zu folgen: zunächst L’Aquila vor dem Beben, dann die Situation am 6. April mit Stimmen der Betroffenen, die Beschreibung des Hilfskonvois und weiterer Hilfen bis hin zur Situation in der italienischen Partnerstadt danach.

Beim gemeinsamen Umtrunk im Alten Ratssaal wird dann Wein aus den Abruzzen von der Weinhandlung Grimm gereicht, dessen Etikett eigens für den Gedenktag von Künstler Tobias Kammerer gestaltet wurde. Teile des Verkaufserlöses und der Erlös aus einer geplanten Versteigerungsaktion fließen in Projekte in L’Aquila.