In Flözlingen, einem Teilort von Zimmern, gibt es zurzeit nur ein Thema: Das Aus für die Schweinehaltung von Landwirt Manfred Haas. Die Familie ist von den Ereignissen sichtlich mitgenommen. Haas ist inzwischen vom Amt als Kreisobmann zurückgetreten.

Seit Generationen gibt es den Haas-Hof in Flözlingen, der bis Juli von Willi und Manfred Haas gemeinsam bewirtschaftet wurde. Altershalber ist Willi Haas ausgestiegen. Er unterstützt seinen Sohn weiterhin nach Kräften, denn Schweine- und Rinderhaltung sowie die Legehennen und die Felder erfordern viel Arbeit und Aufmerksamkeit.

Doch seit ein paar Tagen ist alles anders. Am Freitag besiegelten die Behörden der Schweinehaltung das Aus. „Missstände und erhebliche tierschutzrelevante Mängel“ führt das Landratsamt Rottweil als Gründe an. Die Familie Haas ist geschockt. Dass es in Teilbereichen der Schweinehaltung Probleme gab, ist den Behörden seit Ende Juli bekannt. „Wir haben versucht, diese Zustände zu ändern und die Missstände zu beseitigen. Es ist uns aber leider nicht überall gelungen“, bedauert Manfred Haas.

Dass er die Schweinehaltung auf- und seine Tiere nun hergeben muss, das ist für ihn eine Katastrophe. Für die Familie scheint in diesen Tagen die Welt zusammenzubrechen. Für die Zustände im Stall indes gebe es keine Entschuldigung.

Der Verein Soko Tierschutz berichtet von „grauenhaften Zuständen“ und schildert drastisch: „Hunderte verletzte Tiere, viele mit schwersten Verstümmlungen, sowie zahllose kranke Tiere – ausdrücklich nicht isoliert. Schwache Tiere werden von ihren gestressten Artgenossen bei lebendigem Leib aufgefressen, Kadaver zerfetzt und im Stall stapeln sich die toten Körper der Schweine. Im Bereich der Zuchtsauen lagen Tiere eingezwängt in engen Kastenständen in einer wässrigen Brühe aus Fäkalien. Im Stall befanden sich sterbende und stark abgemagerte Tiere, wie zum Beispiel Ferkel oder eine von Wunden übersäte Zuchtsau, und schwerstverletzte Jungschweine. Der Stall ist verdreckt, voller Fliegen und Kot“, so Soko Tierschutz e.V.

Seit Juli habe man in Abstimmung mit dem Veterinäramt versucht, eine Verbesserung der Zustände zu erreichen. „Doch das ist nicht in allen Bereichen gelungen“, gibt Haas zu. Am Freitag dann der Paukenschlag. Eine weitere Überprüfung mit Veterinär-amt, Regierungspräsidium, Landwirtschaftsministerium und Polizei bedeuten für die Familie Haas das Aus der Schweinehaltung.

Eine Stichprobe bei der Rinderhaltung und den Legehennen hatte indes keine Beanstandungen ergeben. Bereits am Samstag wurden einige Tiere abtransportiert und auf andere Höfe gebracht. Am Montag folgte die zweite Fuhre. Sukzessive wird die Schweinehaltung heruntergefahren. Für die Familie Haas ist dies nicht nur existenzbedrohend, sondern auch emotional eine schwere Prüfung.

Wer ihm so viel Böses wolle, könne er sich nicht vorstellen, sagt Haas, der für seine Versäumnisse im Bereich der Tierhaltung durchaus geradesteht und dafür auch keinerlei Entschuldigung sucht. „Ich brauche keine Bonusbehandlung, aber andere haben auch eine Chance bekommen. Wir sind nicht fehlerfrei, waren aber dran, die Zustände zu ändern. Und im Sommer waren wir zeitweise einfach überbelegt“, sagt er.

Dass in seinem Stall illegal gefilmt wurde und die Aufnahmen einem Fernsehsender zugespielt wurden, macht Willi und Manfred Haas wütend. „Das war illegal und Hausfriedensbruch“, sind sie sich einig.

170 Muttersauen hatte die Familie Haas im Stall, jetzt sind es noch 120, bald wird der Stall gänzlich leer sein. „Bei zwei Dritteln des Bestandes war die Haltung ok“, so Haas. Diese Tatsache wird von der Pressestelle des Landratsamtes bestätigt.

„Der Erlass geht mir einfach nicht runter. Das geht alles gegen meine Person“, vermutet der Landwirt, Ortsvorsteher und Obmann des Kreisbauernverbandes im Landkreis Rottweil. Sein Amt als Kreisobmann lässt er nun erstmal ruhen. „Ich möchte dem Verband keinen weiteren Schaden zufügen“, sagt er. Der Kreisbauernverband wird bis auf weiteres von Eugen Haberer geführt, teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit. Dem Ortschaftsrat werde Haas in der nächsten Sitzung die Vertrauensfrage stellen. Dann entscheide sich, wie es kommunalpolitisch weitergeht.

Auch Zimmerns Bürgermeisterin Carmen Merz nimmt zu den Ereignissen Stellung: „Herr Haas ist in erster Linie als Landwirt unserer Gemeinde betroffen und steht in einem nun laufenden Verfahren stark im Fokus der Öffentlichkeit. Sein ehrenamtliches Engagement als Ortsvorsteher in Flözlingen sollte hierbei zunächst nicht im Vordergrund stehen. Wenn Herr Haas wie angekündigt die Entscheidung über die Weiterführung dieser Tätigkeit in der kommenden Sitzung dem zuständigen Ortschaftsrat überlassen will, gibt dies dem Gremium auch die nötige Bedenkzeit.“