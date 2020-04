Landgericht Rottweil kehrt schrittweise zum Normalbetrieb zurück

Das Landgericht Rottweil kehrt ab dem 27. April schrittweise „unter strengen Auflagen“ zum Normalbetrieb zurück, so eine Pressemitteilung. Auf Bitten des Justizministeriums, die auf Beschlüsse des Ministerrates vom 13. März zurückgehen, hatte das Landgericht Rottweil den Dienstbetrieb erheblich reduziert.

Sinn dieser Maßnahme sei es gewesen, „alle nicht notwendigen sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren“, um die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie effektiv einzudämmen. Gleichzeitig sei auch in der Krisenzeit gewährleistet, dass die Funktions- und Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates sichergestellt sei. So seien besonders eilbedürftige Verfahren unter Sicherheitsmaßnahmen weiterbetrieben worden. „Dies waren insbesondere Strafsachen mit Angeklagten, welche sich in Untersuchungshaft befinden, Anträge auf einstweilige Verfügungen in Zivilsachen und Beschwerdesachen betreffend die freiheitsbeschränkende Unterbringung und Fixierungen in psychiatrischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.“

Andere Verfahrenstermine seien dagegen verlegt worden. Den Richtern sei die Möglichkeit eingeräumt worden, über VPN-Zugänge und Mitnahme von Akten „wesentliche Tätigkeiten der Vorbereitung und Urteilsabfassung in Heimarbeit zu erledigen. Viele Aufgaben der Justiz konnten so auch außerhalb des Dienstgebäudes erbracht werden.“ Bei anderen Tätigkeiten, die nur in den Diensträumen möglich seien, „wurde durch organisatorische Vorkehrungen eine ausreichende räumliche Trennung gewährleistet“ – wie Einzelbesetzungen in den Räumen und Schichtbetrieb.

„Dennoch bedarf es im gerichtlichen Geschäftsbetrieb, insbesondere fast allen Zivilverfahren, und in allen Strafverfahren regelmäßig der mündlichen Verhandlung“, heißt es in der Mitteilung. In Abstimmung des Justizministeriums mit den Oberlandesgerichten werde das Landgericht Rottweil nun schrittweise wieder in den Normalbetrieb einsteigen. Sämtlichen Mitarbeitern sei ein Nasen-Mund-Schutz zur Verfügung gestellt worden. Für die Sitzungssäle seien Plexiglasscheiben als Spuckschutz geordert worden. Die Gebote des Robert-Koch-Instituts seien von den Mitarbeitern, den Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit einzuhalten. Dies umfasse eine ausreichende Handdesinfektion, für die gesorgt sei, auch das Abstandsgebot von Prozessbeteiligten und Öffentlichkeit sei einzuhalten.

„Die Wachtmeister und Richter werden die Einhaltung der Vorgaben überwachen.“ Hierdurch solle die Eindämmung des Pandemie unterstützt werden. Zugleich sollten die Verfahren der Rechtssuchenden in den mündlichen Verhandlungen weiter vorangebracht werden. „Denn für die Verfahrensbeteiligten, für die häufig wichtige wirtschaftliche, teilweise auch existenzielle Fragen mit dem Verfahrensausgang verbunden sind, ist wichtig, dass im Rechtsstaat unter Mitwirkung des Gerichts einvernehmliche Lösungen gefunden oder, wenn dies nicht möglich ist, Entscheidungen zeitnah getroffen werden.“