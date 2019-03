Landeplatz für Rettungshubschrauber muss umgebaut werden

Wenn Christoph 11 seinen „Parkplatz“ in der Helios-Klinik Rottweil ansteuert, ist er schon von weitem zu hören. Denn Christoph 11 ist einer der Rettungshubschrauber, die das Rottweiler Krankenhaus regelmäßig anfliegen. Durch ihren Hubschrauberlandeplatz ist die Klinik an das sogenannte „Luftrettungswesen“ angebunden – und will es auch künftig bleiben. Deshalb soll der Landeplatz nun den aktuellen Anforderungen an Hubschrauberlandeplätze angepasst werden, wie es in einer Pressemiteilung der Helios-Klinik heißt.

Die bauliche Anlage des Landeplatzes direkt vor dem Klinikgebäude stammt aus den 1990er-Jahren. Wie eine solche Anlage auszusehen hat, definiert die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplätzen" (AVV) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. „Es ist uns im Hinblick auf eine optimale Patientenversorgung sehr wichtig, dass wir auch weiterhin wirkungsvoll in das Luftrettungswesen eingebunden bleiben“ sagt Nina Heitger, Geschäftsführerin der Helios-Klinik Rottweil. Dies, so Heitger weiter, sei nur gewährleistet, wenn die entsprechenden Vorgaben für den Hubschrauberlandeplatz eingehalten werden.

Landeplatz wird leicht nach Süden verschoben

Das Regelwerk stellt strenge geometrische Anforderungen sowohl an die Größe des Landesplatzes als auch an die Hindernisfreiheit in den An- und Abflugsektoren, also den Korridoren, die von den Piloten vor der Landung und nach dem Start in der Luft genutzt werden. „Diesen Anforderungen können wir nur entsprechen, wenn wir den Landeplatz leicht nach Süden verschieben und die An- und Abflugsektoren verdrehen“ erklärt die Geschäftsführerin das Vorhaben. Darüber hinaus gelte auch dem Thema Brandschutz ein besonderes Augenmerk.

Im Gegensatz zur Schweiz, wo Rettungshubschrauber rund um die Uhr im Einsatz sind, ist in Deutschland die Luftrettung bei Dunkelheit und in der Nacht eher die Ausnahme. Dennoch fordert der Gesetzgeber zumindest die Möglichkeit zur Nachtlandung – und damit eine Beleuchtung, im Fachjargon „Landeplatzbefeuerung“ genannt. Auch sie muss nun geschaffen werden.

Nina Heitger: „Nachtflüge sind und bleiben eine große Ausnahme, sie kommen weniger als einmal pro Jahr vor. Bisher musste, wenn der Hubschrauber in der Dunkelheit bei uns gelandet ist, die Rottweiler Feuerwehr ausrücken und den Platz beleuchten.“ Dieses Prozedere soll bald der Vergangenheit angehören.

Um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, ist nach Paragraph 6 des Luftverkehrsgesetzes eine Änderung der Flugplatzgenehmigung notwendig. Ein Antrag auf eine solche Genehmigungsänderung wurde kürzlich bei der zuständigen Luftfahrtbehörde, dem Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Freiburg, eingereicht.

Die Luftfahrtbehörde wird in Kürze das offizielle Anhörungs- und Genehmigungsverfahren eröffnen. „Wir wollten die Anlieger rund um die Klinik frühzeitig aktiv informieren“ erklärt Nina Heitger. Deshalb ging in den letzten Tagen ein Schreiben aus der Klinik an alle Nachbarn des Rottweiler Krankenhauses – mit dem Angebot, bei Fragen gerne direkt Kontakt mit der Geschäftsführerin aufzunehmen.