Ladendetektiv erwischt Diebe und versucht sie aufzuhalten

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstagabend drei Diebe ertappt, die daraufhin handgreiflich wurden. Zwei junge Männer konnten laut Polizei flüchten, eine junge Frau wurde vorläufig festgenommen. Wie der Detektiv gegen 19 Uhr beobachtete, füllten die Diebe in der Zooabteilung des Marktes ihre Taschen und gingen an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Sie wurden von dem Detektiv angesprochen und festgehalten. In einem anschließenden Gerangel bekam der Detektiv von einem der Männer einen Faustschlag ins Gesicht, konnte aber die 26-jährige Frau, die bei dem Diebstahl dabei war, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden Männer machten sich mit dem Auto der Frau und einem Teil der Beute davon. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen.