Kurs: Sterbende begleiten, Trauernde trösten

Die Katholische Erwachsenenbildung in Zusammenarbeit mit dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg beginnt im Juni 2021 mit einem vierteiligen Kurs „Grundqualifikation in der Hospizarbeit“. Ziel ist es, Menschen für die Begleitung von Sterbenden zu gewinnen und auszubilden. Der Kurs beinhaltet vier Wochenendveranstaltungen, die im Familienferiendorf Eckenhof in Schramberg-Sulgen stattfinden. Am Wochenende 25. bis 27. Juni 2021 startet das Einführungsseminar mit dem Thema „Überlegungen und Voraussetzungen zur Begleitung Sterbender“. Das zweite Modul vom 22. bis 24. Oktober 2021 steht unter der Überschrift „Sterbende und ihre Angehörige begleiten“ und der dritte Block vom 14. bis 16. Januar 2022 behandelt die Kommunikation in der Sterbebegleitung.

Am Abschlusswochenende 25. bis 27. März 2022 geht es um die „Mitarbeit in der Hospizbewegung“. Der Kurs kann nur als Gesamtkurs mit allen vier Modulen belegt werden. Informationen und einen ausführlichen Flyer gibt es bei der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Rottweil, Telefon 0741-246119 oder info@keb-rottweil.de und auf der Homepage www.keb-rottweil.de